Văn hóa
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Hang xóm Trại và Mái đá làng Vành

Ngày 19/11/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2531/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích khảo cổ quốc gia đặc biệt Hang xóm Trại và Mái đá làng Vành, tỉnh Phú Thọ.

Theo quyết định, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 8 xã: Ngọc Sơn, Quyết Thắng, Thượng Cốc, Lạc Sơn, Đại Đồng, Yên Phú, Mường Vang và Nhân Nghĩa, với diện tích khoảng 58.746ha - không gian gắn với quá trình hình thành, phát triển “Văn hóa Hòa Bình” và trung tâm Mường Vang xưa của người Mường.

Lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Hang xóm Trại và Mái đá làng Vành

Hang xóm Trại, xã Mường Vang

Quy mô lập quy hoạch rộng 7,213ha, bao gồm toàn bộ khu vực bảo vệ, các điểm di tích đã khoanh vùng theo Quyết định 694/QĐ-TTg và phần mở rộng di tích Mái đá làng Vành. Ranh giới quy hoạch được xác định cụ thể theo từng khu vực Hang xóm Trại và Mái đá làng Vành, bảo đảm phù hợp với hiện trạng địa hình, dân cư và yêu cầu bảo tồn di tích.

Lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Hang xóm Trại và Mái đá làng Vành

Mái đá Làng Vành, xã Yên Phú

Mục tiêu của quy hoạch nhằm bảo tồn, tu bổ, phục hồi toàn diện Di tích khảo cổ quốc gia đặc biệt, giữ gìn các giá trị tiêu biểu của cư dân văn hóa Hòa Bình; xác định cơ sở khoa học và pháp lý cho công tác quản lý, đầu tư, phát huy di sản gắn với phát triển du lịch, văn hóa; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân địa phương.

Nhiệm vụ quy hoạch tập trung khảo sát, đánh giá hiện trạng di tích; phân tích giá trị khảo cổ, cảnh quan, môi trường; xác định đặc trưng, giá trị nổi bật của các di tích; nhận diện quan điểm bảo tồn - phát huy; xác định ranh giới bảo vệ; đề xuất định hướng không gian kiến trúc, cảnh quan và giải pháp bảo tồn, tu bổ, phục hồi phù hợp với từng hạng mục.

Hang xóm Trại và Mái đá làng Vành được xem là những di tích tiêu biểu bậc nhất của nền “Văn hóa Hòa Bình”, mang giá trị lớn về lịch sử, văn hóa, khảo cổ và có tiềm năng phát triển thành điểm du lịch nghiên cứu, trải nghiệm đặc sắc của tỉnh Phú Thọ và khu vực.

Hương Lan


Hương Lan

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng quy hoạch tỉnh Phú Thọ phục hồi Di tích quốc gia Khảo cổ Thủ tướng chính phủ xã Ngọc Sơn Địa giới hành chính Hành quyết Phát triển kinh tế
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

15 năm lan tỏa thanh âm di sản

15 năm lan tỏa thanh âm di sản
2025-11-15 11:26:00

baophutho.vn Giữa nhịp sống hiện đại, những câu Xoan mộc mạc cùng những làn điệu dân ca Phú Thọ ngọt ngào vẫn vang lên đều đặn mỗi tuần tại căn phòng...

Tập huấn nghiệp vụ du lịch năm 2025

Tập huấn nghiệp vụ du lịch năm 2025
2025-11-12 11:06:00

baophutho.vn Trong 2 ngày 12-13/11, tại Khu du lịch Tam Đảo, xã Tam Đảo, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn nghiệp vụ du lịch cho các cán bộ,...

Nam Cường - Miền hát giữ nghĩa, giữ tình

Nam Cường - Miền hát giữ nghĩa, giữ tình
2025-11-02 10:01:00

baophutho.vn Bên bờ sông Hồng lững lờ trôi, làng Nam Cường (xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông cũ) nay là xã Hiền Quan hiện ra yên bình giữa màu xanh mướt của...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long