Phú Thọ đón 14,5 triệu lượt du khách trong năm 2025

Trong năm 2025, tổng doanh thu du lịch dịch vụ ước 14.800 tỷ đồng với tổng 14.500.000 lượt khách du lịch trong đó: Khách nội địa là 13.824.000 lượt, khách quốc tế 676.000 lượt; khách lưu trú ước khoảng 4.570.000 lượt (trong đó có gần 151 nghìn lượt khách quốc tế); 5.400.000 ngày khách trong đó 300 nghìn ngày khách quốc tế.

Du khách quốc tế trải nghiệm hát xoan cùng các nghệ nhân tại Đình Hùng Lô

Ngành du lịch đã triển khai điều tra, khảo sát thông tin du lịch, xây dựng hệ thống thông tin thị trường mục tiêu phục vụ xúc tiến, quảng bá du lịch tại tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Huế, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang và thị trường du lịch quốc tế tại các khu vực: Đông Nam Á (Lào, Thái Lan), Đông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc), Châu Úc (New Zealand, Australia), Châu Âu (Anh, Pháp). Hỗ trợ đón các đoàn Famtrip, Presstrip, Tiktoker: “Sắc màu Du lịch Đất Tổ - Đi để yêu”, đoàn Famtrip doanh nghiệp du lịch quốc tế khảo sát sản phẩm du lịch dành cho du khách quốc tế đến Phú Thọ... và các đoàn sản xuất phim đến khảo sát, tuyên truyền, quảng bá du lịch Phú Thọ. Tổ chức thành công Sự kiện “Sắc màu Du lịch Đất Tổ - Phú Thọ năm 2025”; phát động chương trình kích cầu du lịch Phú Thọ trong không gian phát triển mới. Đồng thời tham gia giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch, sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ tại 20 chương trình, sự kiện xúc tiến du lịch.

Bên cạnh đó, ngành du lịch còn đẩy mạnh chuyển đổi số, phối hợp thực hiện chiến dịch Truyền thông quảng bá du lịch tỉnh Phú Thọ trên các nền tảng mạng xã hội: Facebook, Tiktok, Youtube; và trên báo chí. Đẩy mạnh công tác thông tin, xúc tiến và quảng bá trực tuyến thông qua các hoạt động: chiến dịch social media, hợp tác các tiktoker cho cụm từ khóa “Du lịch Phú Thọ”, livestream trải nghiệm lễ hội, tour ẩm thực, di sản. Phối hợp xây dựng dữ liệu Bản đồ tương tác thông minh 3D/360 kết nối các điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Nâng cấp giao diện trang thông tin điện tử dulichphutho.gov.vn, tích hợp thông tin, hoạt động du lịch, hình ảnh, video clip quảng bá du lịch các điểm đến trên địa bàn khu vực Vĩnh Phúc, Hòa Bình nhằm cập nhật thường xuyên, cung cấp thông tin đầy đủ về tình hình du lịch tỉnh Phú Thọ trong không gian phát triển mới.

Thông tin về du lịch Phú Thọ được cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử dulichphutho.gov.vn

Phương Thanh