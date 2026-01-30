Tết cổ truyền trong tiếng cười trẻ thơ

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân bắt đầu len lỏi trên từng con phố, từng bản làng, thì ở các trường học trên địa bàn tỉnh, không khí Tết cổ truyền cũng rộn ràng theo một cách rất riêng. Tết đến không chỉ báo hiệu kỳ nghỉ dài, mà còn mở ra những giờ học đặc biệt, nơi tiếng cười trẻ thơ vang lên trong sắc đào, bánh chưng xanh và những câu chuyện về phong tục truyền thống của dân tộc.

Không gian Tết rộn ràng nơi trường học trở thành cầu nối để các em nhỏ cảm nhận trọn vẹn hương vị Tết Việt qua trải nghiệm thực tế.

Từ các trường mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở, nhiều hoạt động trải nghiệm mang đậm hồn Tết Việt được tổ chức: trang trí lớp học, gói bánh chưng, làm mâm ngũ quả, chơi trò chơi dân gian, nghe kể chuyện ngày Tết xưa. Thông qua những hoạt động gần gũi, sinh động, các nhà trường không chỉ tạo không khí vui tươi, ấm áp trước thềm năm mới, mà còn góp phần gieo vào tâm hồn học sinh về giá trị văn hóa truyền thống, về tình yêu gia đình, quê hương.

Trong không gian học đường ngập tràn sắc xuân ấy, Tết cổ truyền hiện lên không còn là khái niệm xa vời, mà là những hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Mỗi ngôi trường, mỗi lớp học lại có cách tổ chức Tết riêng, trong đó, trường Mầm non Đống Đa trên địa bàn phường Vĩnh Phúc với nhiều hoạt động trải nghiệm, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng học sinh và phụ huynh.

Tết Nguyên Đán là một trong những giá trị văn hoá sâu sắc nhất của người Việt: sum họp gia đình, tưởng nhớ tổ tiên, đón năm mới với niềm tin an lành. Tại các trường học trên địa bàn tỉnh, những ngày cuối năm trở thành một chuỗi hoạt động giàu trải nghiệm. Cô giáo Triệu Thị Hải Anh - Hiệu trưởng trường mầm non Đống Đa cho biết: mỗi năm, đội ngũ giáo viên đều chuẩn bị từ sớm để xây dựng không khí Tết trong nhà trường: góc trải nghiệm gói bánh chưng, làm thiệp chúc Tết...

Chúng tôi muốn trẻ được vui chơi và dần cảm nhận được văn hóa truyền thống. Một trong những hoạt động thu hút nhất tại các trường học là góc gói bánh chưng. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo, các con được cầm lá dong, sờ gạo, nhìn thấy đậu xanh, thịt lợn, những nguyên liệu để làm ra chiếc bánh chưng ngày Tết. Dù chưa thể gói thành hình vuông hoàn chỉnh, nhưng nụ cười và tâm trạng say mê khi cố gắng buộc chặt lá lại là khoảnh khắc đáng nhớ.

Các em nhỏ hào hứng tham gia hoạt động trải nghiệm Tết cổ truyền.

Để tái hiện không khí ngày Tết thêm sống động, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các trò chơi dân gian ngay trong sân trường: kéo co, nhảy bao bố, ô ăn quan, bịt mắt bắt dê. Những tiếng hò reo, cổ vũ vang lên khiến cả sân trường như một phiên hội nhỏ. Chị Phùng Bích Thảo ở phường Vĩnh Yên chia sẻ: “Tết ở đây khác với trước kia. Khi còn nhỏ, tôi chỉ vui chơi, ăn uống. Nhưng khi các con học ở trường, tôi thấy con kể lại câu chuyện, biết nói về phong tục.

Điều đó làm tôi xúc động vì văn hoá được sống lại, không chỉ nằm trong ký ức của người lớn.” Tết không chỉ diễn ra trong vài ngày cuối năm học. Tinh thần Tết được đưa vào trong từng tuần học thông qua góc học tập, âm nhạc, múa hát dân gian. Các cô kể chuyện về câu đối, lễ cúng tổ tiên và mời cả phụ huynh tham gia buổi “Tết gia đình” tại lớp. Điều này không chỉ giúp học sinh hiểu hơn về văn hoá mà còn tạo ra sự gắn kết giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục truyền thống.

Tết Việt được gieo mầm từ những điều giản dị nhất trong môi trường học đường.

Ngày nay, khi công nghệ và văn hoá hiện đại dễ dàng “hút” trẻ vào những trò chơi và nội dung giải trí nhanh, việc giữ gìn và truyền tải văn hoá truyền thống như Tết cổ truyền càng trở nên ý nghĩa. Trên địa bàn tỉnh, nơi nhiều giá trị văn hoá cổ truyền được lưu giữ, các trường học đã không xem Tết đơn thuần là kỳ nghỉ, mà là dịp “giáo dục trải nghiệm”.

Sau cùng, tiếng cười là điều dễ nhận thấy nhất trong suốt những ngày Tết ở các trường học. Đó là tiếng reo hò khi trẻ cùng bạn bè chơi trò kéo co, là nụ cười khi lần đầu gói bánh chưng... Tất cả sẽ trở thành dấu ấn của ký ức tuổi thơ mà sau này lớn lên, mỗi người trong chúng ta nhớ lại với một nụ cười ấm áp.

Hoàng Thủy