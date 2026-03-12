Gặp mặt đầu xuân cán bộ hưu trí ngành Văn hóa - Thông tin

Sáng 12/3, Ban liên lạc hưu trí Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh tổ chức gặp mặt đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Ban liên lạc hưu trí Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh hiện có 122 hội viên là các cán bộ, công chức, viên chức từng công tác trong ngành Văn hóa - Thông tin của tỉnh qua nhiều thời kỳ.

Năm 2025, Ban liên lạc duy trì nền nếp hoạt động theo quy chế như: Tổ chức gặp mặt đầu xuân; chúc thọ, mừng thọ hội viên; thăm hỏi, động viên hội viên khi ốm đau hoặc tuổi cao, sức yếu. Bên cạnh đó, Ban liên lạc tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa; tổ chức các chuyến tham quan, tạo điều kiện để hội viên giao lưu, gắn kết và tích cực tham gia các hoạt động chung. Qua đó tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng nghiệp, góp phần giữ gìn và lan tỏa truyền thống tốt đẹp của ngành Văn hóa tỉnh Phú Thọ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương ghi nhận, đánh giá cao những hoạt động thiết thực của Ban liên lạc hưu trí năm 2025, góp phần gắn kết các thế hệ cán bộ của ngành. Đồng chí cũng thông tin về tình hình hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là những kết quả bước đầu khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hợp nhất 3 tỉnh.

Sau hợp nhất, quy mô của tỉnh được mở rộng, đặt ra yêu cầu mới trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đồng chí mong muốn các cán bộ hưu trí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tâm huyết, đóng góp ý kiến, hiến kế cho sự phát triển của ngành.

Ban liên lạc hưu trí Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh chúc thọ các hội viên.

Nhân dịp này, Ban liên lạc hưu trí Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh kết nạp 7 hội viên mới và chúc thọ, mừng thọ các hội viên.

Đăng Khoa