Báo chí trung ương đổi mới cách tiếp cận thông tin về bầu cử Quốc hội

Báo Nhân Dân và TTXVN đã triển khai nền tảng số và dữ liệu đa dạng nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giúp công chúng dễ dàng tiếp cận thông tin về bầu cử.

Chuyên trang https://baucuquochoi.vn của TTXVN được thể hiện bằng 6 ngôn ngữ quốc tế, với cách trình bày hấp dẫn, hiện đại. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, công tác thông tin, tuyên truyền đang được các cơ quan báo chí trung ương triển khai sớm với nhiều hình thức đổi mới.

Trong số đó, Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) với vai trò là hai cơ quan báo chí chủ lực của hệ thống truyền thông quốc gia đã chủ động xây dựng các chuyên trang dữ liệu, ứng dụng báo chí đa phương tiện và trực quan hóa thông tin nhằm cung cấp nguồn dữ liệu chính thống, toàn diện về hoạt động nghị trường, lịch sử Quốc hội và tiến trình bầu cử.

Những nền tảng thông tin này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền mà còn tạo ra kho dữ liệu báo chí hiện đại, giúp công chúng tiếp cận dễ dàng hơn với các nội dung chính trị quan trọng của đất nước.

Phát huy thế mạnh báo chí chính luận trong tuyên truyền bầu cử

Trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Nhân Dân với vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng đã tham gia tích cực vào việc thông tin, tuyên truyền các vấn đề chính trị-xã hội quan trọng của đất nước.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Với tư cách là cơ quan ngôn luận của Đảng, tính toàn diện, toàn quốc, bao quát mọi khía cạnh của đời sống chính trị xã hội của đất nước, mở rộng diện ảnh hưởng, đa dạng bạn đọc và coi trọng công nghệ làm báo hiện đại luôn là định hướng của Báo Nhân Dân.

Cùng với Nhân Dân hàng ngày, Nhân Dân điện tử với nhiều ngôn ngữ; Nhân Dân Cuối tuần, Nhân Dân Hằng tháng, Thời Nay, đã tạo nên một tòa soạn hội tụ đa phương tiện thống nhất trong đa dạng với nhiều thành tựu.

Báo Nhân Dân ra mắt chuyên trang Quốc hội Việt Nam

Trong quá trình tuyên truyền, ấn phẩm báo in của Báo Nhân Dân được xác định là một trong những kênh thông tin chủ lực. Các ấn phẩm báo in đã và đang triển khai nhiều tuyến thông tin nhằm phản ánh toàn diện ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử.

Trên các số Nhân Dân hằng ngày và các ấn phẩm chuyên đề, nhiều tin, bài đã được đăng tải, tập trung tuyên truyền về ý nghĩa chính trị-xã hội của cuộc bầu cử trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Nội dung thông tin bám sát các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; đồng thời làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Các bài viết trên báo in không chỉ phản ánh kịp thời diễn biến của công tác chuẩn bị bầu cử mà còn tập trung phân tích những vấn đề liên quan đến quy trình, nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Song song với hệ thống ấn phẩm báo in, Báo Nhân Dân cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và phát triển các nền tảng thông tin số nhằm nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin.

Mới đây, Báo Nhân dân đã ra mắt Chuyên trang “Quốc hội Việt Nam” trong bối cảnh cả nước kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Theo thiết kế, chuyên trang được tổ chức thành 9 chuyên mục gồm: Cơ cấu tổ chức; Lập hiến, lập pháp, quyết sách lớn; Giám sát tối cao; Đại biểu với cử tri; Đối ngoại; Tin tức; Đối thoại chính sách; Multimedia; Hỏi/đáp.

Nội dung phản ánh tương đối toàn diện hoạt động của Quốc hội, từ cơ cấu tổ chức bộ máy, quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật đến hoạt động giám sát, chất vấn tại nghị trường và mối liên hệ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri.

Một điểm nhấn trên trang chủ là chuỗi infographic “Hành trình 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam,” được xây dựng từ nguồn dữ liệu của Bảo tàng Quốc hội Việt Nam.

Các nội dung được thiết kế theo trình tự lịch sử như một “bản đồ thời gian” trực quan, giúp bạn đọc dễ dàng nắm bắt những dấu mốc quan trọng cũng như sự phát triển của Quốc hội gắn với từng giai đoạn của đất nước.

Với cách tổ chức nội dung có trọng tâm, trọng điểm và sự kết hợp giữa báo chí truyền thống với các nền tảng số hiện đại, Báo Nhân Dân đang từng bước xây dựng hệ sinh thái thông tin toàn diện về Quốc hội và đời sống nghị trường. Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền về cuộc bầu cử mà còn giúp công chúng tiếp cận thông tin chính trị quan trọng của đất nước một cách trực quan, sinh động và dễ hiểu hơn.

TTXVN xây dựng hệ sinh thái thông tin đa nền tảng về bầu cử

Với vai trò là cơ quan thông tấn quốc gia, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp thông tin nhằm phản ánh toàn diện tiến trình chuẩn bị và tổ chức sự kiện chính trị quan trọng này.

Với lợi thế của mình, TTXVN đã huy động đồng bộ hệ thống các đơn vị thông tin cùng mạng lưới cơ quan thường trú trong và ngoài nước để hình thành dòng thông tin đa dạng, kịp thời và có chiều sâu về cuộc bầu cử.

Theo bà Nguyễn Thị Sự, Phó Tổng Giám đốc TTXVN, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước trong năm 2026.

Vì vậy, TTXVN đã chủ động triển khai sớm kế hoạch thông tin và xây dựng các tuyến nội dung chuyên đề nhằm phản ánh toàn diện tiến trình của cuộc bầu cử; huy động tổng lực các đơn vị thông tin trong toàn ngành để thực hiện sản phẩm thông tin đặc biệt này, bảo đảm vừa kịp thời, vừa có chiều sâu và tính hệ thống.

Một trong những điểm mạnh của TTXVN trong công tác thông tin về bầu cử là mạng lưới cơ quan thường trú rộng khắp. Hiện nay, TTXVN có 34 cơ quan thường trú trong nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài, với sự tham gia của 7 đơn vị thông tin nguồn, các tòa soạn báo in, báo điện tử tạo nên mạng lưới phóng viên bám sát các bộ, ngành, địa phương cũng như nhiều khu vực trên thế giới bằng tiếng Việt và năm ngoại ngữ.

Thông qua hệ thống cơ quan thường trú, nhiều thông tin từ thực tiễn địa phương được cập nhật liên tục, từ công tác chuẩn bị của các cấp chính quyền, hoạt động kiểm tra, giám sát của các cơ quan trung ương đến không khí hướng tới “ngày hội toàn dân” tại các khu vực đô thị, nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo. Những thông tin này góp phần tạo nên bức tranh sinh động về công tác chuẩn bị bầu cử trên phạm vi cả nước.

Không chỉ phản ánh tình hình trong nước, mạng lưới 30 cơ quan thường trú của TTXVN ở nước ngoài cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ghi nhận góc nhìn của cộng đồng quốc tế đối với cuộc bầu cử tại Việt Nam.

Thông qua các cuộc phỏng vấn quan chức, học giả, chuyên gia và đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các phóng viên thường trú đã ghi nhận nhiều đánh giá khách quan về vai trò của Quốc hội Việt Nam trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như những dấu ấn lập pháp qua các nhiệm kỳ.

Trên cơ sở dòng thông tin được hình thành từ toàn hệ thống, TTXVN đã xây dựng chuyên trang baucuquochoi.vn như một hệ sinh thái thông tin dữ liệu hiện đại về đời sống nghị trường.

Chuyên trang tích hợp nhiều loại hình nội dung như tin tức thời sự, phóng sự, phân tích chuyên sâu, đồ họa dữ liệu và các sản phẩm báo chí đa phương tiện, qua đó tạo nên một không gian thông tin toàn diện về đời sống nghị trường.

Đến nay, chuyên trang đã cập nhật hơn 2.000 sản phẩm thông tin các loại và thu hút hàng triệu lượt truy cập, cho thấy sự quan tâm lớn của công chúng đối với dòng thông tin chính thống về cuộc bầu cử.

Nhiều tác phẩm mega story được đầu tư công phu, kết hợp các hình thức thể hiện như ảnh, video, đồ họa, podcast và báo chí dữ liệu, góp phần nâng cao trải nghiệm tiếp nhận thông tin của độc giả trong môi trường truyền thông số. Nhờ đó, chuyên trang không chỉ phục vụ trực tiếp độc giả mà còn trở thành nguồn thông tin tham khảo cho hệ thống báo chí và truyền thông trong và ngoài nước.

Nhờ sự tham gia của mạng lưới phóng viên trong và ngoài nước, dòng thông tin về bầu cử được cập nhật liên tục với nhiều loại hình như tin văn bản, ảnh, video, đồ họa và các sản phẩm báo chí dữ liệu.

Các thông tin được tổng hợp, biên tập và tổ chức thành các tuyến nội dung chuyên đề, bài phân tích chuyên sâu và hệ thống tư liệu nền, qua đó góp phần tạo nên dòng thông tin có tính hệ thống và chiều sâu.

Thông qua hệ thống thông tin đa ngữ và các tuyến bài từ mạng lưới phóng viên thường trú, TTXVN không chỉ phản ánh tiến trình của cuộc bầu cử mà còn góp phần giới thiệu hình ảnh một Việt Nam ổn định, phát triển và ngày càng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Một điểm đặc biệt trên chuyên trang baucuquochoi.vn, TTXVN đã xây dựng kho dữ liệu về 15 khóa Quốc hội Việt Nam, giúp công chúng nhìn lại hành trình phát triển của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Kho dữ liệu này được hình thành trên cơ sở nguồn tư liệu tin, ảnh phong phú mà TTXVN tích lũy trong nhiều thập niên, cùng với sự đóng góp của mạng lưới phóng viên theo dõi các bộ, ngành và các lĩnh vực quan trọng.

Thông qua hệ thống dữ liệu này, bạn đọc có thể tiếp cận một cách có hệ thống về các kỳ bầu cử Quốc hội cũng như những dấu ấn lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước qua từng nhiệm kỳ.

Không chỉ phục vụ công tác tuyên truyền, kho tư liệu này còn có giá trị đối với hoạt động nghiên cứu, giúp các nhà khoa học, sinh viên, nhà báo và công chúng tiếp cận lịch sử nghị trường Việt Nam theo một cấu trúc khoa học.

Có thể thấy với cách tiếp cận mới trong tổ chức và sản xuất thông tin, các cơ quan báo chí trung ương, trong đó có Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam, không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về cuộc bầu cử mà còn góp phần hình thành những nền tảng dữ liệu báo chí có giá trị lâu dài.

Việc kết hợp giữa thông tin thời sự, tư liệu lịch sử và các hình thức thể hiện đa phương tiện đang mở ra cách tiếp cận mới trong truyền thông chính trị, giúp các nội dung vốn được xem là khô khan trở nên trực quan, sinh động và dễ tiếp cận hơn với công chúng.

Qua đó, báo chí tiếp tục khẳng định vai trò là kênh thông tin chính thống, góp phần lan tỏa ý nghĩa của cuộc bầu cử, đồng thời củng cố niềm tin và trách nhiệm của cử tri trong việc tham gia xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Nguồn TTXVN