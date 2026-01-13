Xã Vĩnh Phú phát huy hiệu quả công tác văn hóa, thông tin, thể thao

Ngày 13/1, xã Vĩnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thông tin, thể thao năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Lãnh đạo xã Vĩnh Phú trao danh hiệu “Thôn văn hóa” cho các thôn thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2025.

Năm 2025 các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao được xã Vĩnh Phú triển khai linh hoạt, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Hệ thống thiết chế văn hóa được duy trì ổn định; các thôn, xóm thường xuyên tổ chức sinh hoạt cộng đồng, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi và gắn kết.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh. Nhờ vậy đến hết năm 2025, tỷ lệ “Gia đình văn hóa” trên địa bàn xã đạt 96,3%; 20,4% số thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”. Công tác thông tin, chuyển đổi số được ứng dụng mạnh mẽ ở tất cả các lĩnh vực. Kết quả công tác tiếp nhận và nộp thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến trên Cổng dịch vụ công đạt trên 98%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt trên 98%.

Cùng với đó, xã luôn quan tâm bảo tồn và phát huy, khai thác hợp lý các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch và giáo dục thế hệ trẻ.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2026 xã Vĩnh Phú tiếp tục triển khai hiệu quả công tác văn hóa, thông tin, thể thao. Trong đó, tập trung vào công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước; tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương sâu rộng trong Nhân dân.

Nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa - thể thao - thông tin tuyên truyền, gắn với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thu hút sự tham gia của người dân, tạo môi trường giao lưu, đoàn kết, gắn bó trên địa bàn toàn xã. Đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng, tăng tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe; giữ gìn di sản văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh.

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, quản lý và tổ chức lễ hội, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Thu Hoài - Nguyễn Toàn