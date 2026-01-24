Văn hóa
Mãn nhãn màn pháo hoa đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Tối 23-1, thành phố Hà Nội đã tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn tại khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đây là một trong những sự kiện văn hóa - chính trị trọng điểm, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Màn bắn pháo hoa diễn ra trong chương trình nghệ thuật mang tên “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”.

Theo Ban tổ chức, lần bắn pháo hoa nghệ thuật này khác biệt hoàn toàn so với việc bắn pháo hoa thông thường, khi kịch bản được các chuyên gia pháo hoa xây dựng chặt chẽ, bảo đảm đồng bộ giữa ánh sáng, màu sắc và thanh âm.

Ngay từ những loạt pháo đầu tiên, bầu trời khu vực sân vận động Mỹ Đình đã rực sáng bởi các hiệu ứng ánh sáng và màu sắc đa tầng, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.

Tổng số pháo hoa sử dụng lên tới gần 10.000 đơn vị, gồm khoảng 4.600 quả pháo hoa tầm cao, 950 giàn phun pháo hoa và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật, quy mô gấp nhiều lần so với các sự kiện thường niên.

Từ nhiều khu vực xung quanh sân vận động Mỹ Đình, người dân có thể quan sát màn pháo hoa mãn nhãn từ tầm cao.

Ở phần cao trào của chương trình, những chùm pháo hoa nghệ thuật tầm cao liên tiếp bung nở, tạo nên không gian rực rỡ, hoành tráng và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

Ngoài màn pháo hoa khép lại chương trình, pháo hoa hỏa thuật còn được lồng ghép trong nhiều tiết mục biểu diễn, kết hợp âm nhạc, ánh sáng, laser và hiệu ứng sân khấu. Chương trình cũng ứng dụng công nghệ trình diễn 3D Mapping, sân khấu đa lớp cùng hệ thống hơn 3.000m2 LED di động hiện đại.

Đây là sự kiện trình diễn pháo hoa nghệ thuật có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội, mang ý nghĩa đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026).

Chương trình cũng nhằm cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần đoàn kết, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường.

Đặc biệt là tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống.

