Bảo tàng Hùng Vương trao Giấy chứng nhận hiến tặng hiện vật

Sáng 28/12, tại xóm Chiềng Trào, xã Lạc Sơn, lãnh đạo và chuyên viên Bảo tàng Hùng Vương đã trao Chứng nhận hiến tặng hiện vật cho ông Trịnh Hữu Thịnh - người dân địa phương có nhiều tâm huyết trong việc gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa.

Lãnh đạo Bảo tàng Hùng Vương trao chứng nhận hiến tặng hiện vật cho ông Trịnh Hữu Thịnh, xóm Chiềng Trào, xã Lạc Sơn.

Tại buổi trao tặng, lãnh đạo Bảo tàng Hùng Vương ghi nhận và cảm ơn nghĩa cử của ông Trịnh Hữu Thịnh trong việc tự nguyện sưu tầm, lưu giữ và hiến tặng các hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa cho Bảo tàng Hùng Vương cơ sở 3. Việc trao chứng nhận không chỉ là sự ghi nhận chính thức đối với cá nhân hiến tặng, mà còn góp phần lan tỏa ý thức trách nhiệm cộng đồng trong công tác bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

Theo hồ sơ tiếp nhận, ông Trịnh Hữu Thịnh đã hiến tặng 73 hiện vật, tài liệu, trong đó có 15 hiện vật đủ tiêu chí là hiện vật bảo tàng và 58 hiện vật, tài liệu nhập kho tư liệu phụ trợ phục vụ công tác trưng bày, nghiên cứu. Các hiện vật khá đa dạng về loại hình và chất liệu, gồm đồ gốm, sứ, kim loại... phản ánh sinh hoạt, đời sống văn hóa của cư dân qua các giai đoạn lịch sử. Nhiều hiện vật tuy không còn nguyên vẹn nhưng vẫn giữ được giá trị thông tin khoa học, góp phần bổ sung nguồn tư liệu quan trọng cho hệ thống sưu tập của Bảo tàng.

Đại diện Bảo tàng Hùng Vương cơ sở 3 cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận, các hiện vật đã được tiến hành kiểm kê, lập hồ sơ khoa học, phân loại theo quy định chuyên ngành, đảm bảo điều kiện bảo quản lâu dài và khai thác hiệu quả trong hoạt động trưng bày, tuyên truyền, giáo dục truyền thống.

Từ năm 2020 đến nay, Bảo tàng Hùng Vương cơ sở 3 đã đẩy mạnh công tác vận động, tiếp nhận hiến tặng hiện vật từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Trong đó có ông Phạm Văn Chuyện hiến tặng hiến tặng 53 hiện vật đá thuộc nền “Văn hóa Hòa Bình”; Nhóm nhân sĩ Hà Đông trao tặng 318 hiện vật gồm sưu tập tranh thờ cổ, 6 sách lá cổ, chiêng đồng, trống đồng,...

Nhiều tư liệu về lịch sử kháng chiến, Trung đoàn 52 Tây Tiến... đã được tiếp nhận, góp phần làm phong phú kho tàng di sản văn hóa của tỉnh. Công tác hiến tặng hiện vật ngày càng nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, thể hiện sự đồng hành của cộng đồng trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Hương Lan