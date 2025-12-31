Dưỡng sinh giúp người cao tuổi sống vui, khoẻ

Ở tuổi xế chiều, điều mà người cao tuổi mong muốn nhất chính là cơ thể khỏe mạnh, tinh thần an nhiên. Tại xã Tam Hồng, luyện tập dưỡng sinh đang trở thành phong trào được nhiều người lựa chọn. Không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, dưỡng sinh còn mang lại niềm vui, sự gắn kết cộng đồng.

Dưỡng sinh là một phương pháp chăm sóc sức khỏe, kết hợp hài hòa giữa động tác nhẹ nhàng, nhịp thở chậm, sâu và sự thư giãn tâm trí. Phương pháp này giúp cơ thể linh hoạt hơn, tăng cường sức bền, cải thiện tuần hoàn, nâng cao tinh thần. Với động tác an toàn và dễ thực hiện, dưỡng sinh rất phù hợp với người cao tuổi.

Trên địa bàn tỉnh, phong trào luyện tập dưỡng sinh phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm trở lại đây. Hàng trăm câu lạc bộ được thành lập tại các khu dân cư, mỗi câu lạc bộ thu hút từ vài chục đến hàng trăm hội viên sinh hoạt thường xuyên.

Các buổi tập diễn ra vào sáng sớm hoặc chiều tối, tạo nên bầu không khí vui tươi, sôi nổi tại nhà văn hóa, sân vận động, công viên... Việc tập luyện thường xuyên không chỉ giúp người cao tuổi cải thiện sức khỏe thể chất mà còn mang lại niềm vui qua việc giao lưu, chia sẻ, xây dựng tình đoàn kết trong cộng đồng. Nhiều câu lạc bộ tích cực tham gia giao lưu, biểu diễn tại các sự kiện văn hóa - thể thao của địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần “Sống vui - sống khỏe - sống có ích”.

Nhờ tập luyện thường xuyên, sức khỏe của các hội viên Câu lạc bộ Dưỡng sinh xã Tam Hồng cải thiện rõ rệt.

Câu lạc bộ Dưỡng sinh của người cao tuổi xã Tam Hồng được thành lập từ năm 2010. Ban đầu chỉ có hơn 60 hội viên, đến nay đã phát triển lên hơn 120 hội viên. Với mục đích nâng cao thể lực và tinh thần, các buổi tập được duy trì đều đặn, tạo thói quen vận động nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Nhờ tập thường xuyên, sức khỏe của các hội viên được cải thiện, tinh thần thoải mái hơn, cuộc sống thêm vui tươi, ý nghĩa.

Không chỉ là nơi rèn luyện thể chất, câu lạc bộ còn trở thành không gian giao lưu dành cho người cao tuổi. Tại đây, các thành viên có dịp trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm sống, trao đổi bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, động viên nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Tinh thần đoàn kết, sự gắn bó và không khí sinh hoạt vui vẻ đã giúp câu lạc bộ duy trì hoạt động nhiều năm qua, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng phong phú.

Bà Đoàn Thị Hòa gắn bó ngay từ những ngày đầu thành lập và cũng là một trong những hội viên tích cực nhất của Câu lạc bộ Dưỡng sinh xã Tam Hồng. Từ khi tham gia, bà chưa bỏ buổi tập nào; nhờ duy trì thói quen tập luyện đều đặn, sức khỏe của bà được cải thiện.

Năm nay đã 74 tuổi nhưng bà Hòa vẫn giữ được vóc dáng thanh thoát, tinh thần minh mẫn, không mắc các bệnh mãn tính thường gặp ở người cao tuổi. Với bà, dưỡng sinh không chỉ là phương pháp rèn luyện cơ thể, mà còn là bí quyết giúp duy trì sự trẻ trung, sống vui, sống khỏe.

Bà Đoàn Thị Hòa cho biết: “Hàng ngày, tôi tập luyện thể dục, dưỡng sinh, yoga và thấy sức khoẻ cải thiện rõ rệt, tinh thần sảng khoái, giúp phòng ngừa thoái hóa khớp, cao huyết áp hay hội chứng mất ngủ”.

Phần lớn hội viên của Câu lạc bộ Dưỡng sinh xã Tam Hồng cảm nhận rõ những thay đổi tích cực từ việc tập luyện. Các động tác nhẹ nhàng kết hợp với nhịp thở điều hòa giúp khí huyết lưu thông, tăng cường sức bền và hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật.

Nhiều người cao tuổi tích cực tập dưỡng sinh tại nhà.

Ngoài các buổi tập chung theo lịch, thành viên câu lạc bộ còn duy trì tập luyện tại nhà với những bài tập đơn giản nhằm giữ cho cơ thể luôn dẻo dai, tinh thần sảng khoái.

Bà Lê Thị Nhung là một hội viên được nhiều người nhắc đến nhờ những thay đổi tích cực sau khi tập luyện. Sau 6 năm gắn bó với câu lạc bộ, bà cảm nhận rõ sức khỏe được cải thiện, tinh thần thoải mái, vui tươi hơn. Nhờ vậy, bà có thể đảm đương nhiều công việc hàng ngày, từ buôn bán, tăng gia sản xuất đến chăm lo gia đình.

Bà Nhung chia sẻ: “Khi sức khỏe đảm bảo, tôi tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Dưỡng sinh không chỉ giúp rèn luyện cơ thể mà còn là động lực để tôi sống khỏe, sống có ích, lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh”.

Mỗi buổi tập, mỗi nụ cười của các thành viên Câu lạc bộ Dưỡng sinh xã Tam Hồng là minh chứng cho một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Tin rằng phong trào dưỡng sinh sẽ tiếp tục lan tỏa, mang niềm vui và sức khỏe đến nhiều người cao tuổi trên khắp các miền quê của tỉnh.

Nguyên Anh