Câu lạc bộ ngoại khóa:

Trải nghiệm để trưởng thành

Thời gian qua, các câu lạc bộ (CLB) trường học đã trở thành sân chơi bổ ích giúp nhiều học sinh thỏa niềm đam mê và trau dồi kỹ năng sống. Câu lạc bộ là môi trường phù hợp nhất để các em bộc lộ năng khiếu và khám phá tiềm lực bản thân. Ngoài việc có thêm kiến thức về các lĩnh vực trong đời sống, học sinh còn có cơ hội thực hành thông qua nhiều hoạt động thú vị tại câu lạc bộ. Đây là bước khởi đầu tuyệt vời trên con đường chuẩn bị hành trang tương lai của các em.

CLB Tiếng Anh tổ chức nhiều sân chơi bổ ích trong nhà trường.

Với mục tiêu hướng tới giáo dục toàn diện, CLB ngoại khóa là hoạt động được Trường THPT Việt Trì đầu tư và liên tục đổi mới qua các năm học dựa trên nhu cầu, sở thích của học sinh cũng như cập nhật các kỹ năng của thời đại mới. Năm học 2025 - 2026, Trường THPT Việt Trì thành lập và duy trì hoạt động của 12 CLB theo các khối: Khoa học - Công nghệ (STEM&KHKT, Robotics, MOS); Ngoại ngữ - Kỹ năng (Tiếng Anh, Tranh biện, Phát thanh); Văn hóa - Nghệ thuật - Truyền thông (Truyền thông, Âm nhạc, Hội họa, Sách và hành động) và Rèn luyện thể chất - Tri thức (Thể dục thể thao, Olympia&Khát vọng Lạc Hồng). Các CLB đều được hướng dẫn trực tiếp bởi đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và đạt nhiều giải thưởng cao trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng chí Tạ Anh Duy - Bí thư Đoàn trường cho biết: “Thông qua hoạt động, các CLB tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Các em được trải nghiệm, thực hành, rèn kỹ năng, chia sẻ, trao đổi với nhau trong học tập cũng như các vấn đề của xã hội. Nhiều học sinh trưởng thành, tự tin hơn sau khi tham gia các CLB trong nhà trường. Qua đó góp phần xây dựng môi trường học đường thân thiện, năng động, sáng tạo”.

Từ nhiều năm nay, các CLB của Trường THPT Việt Trì luôn được học sinh đón nhận nhiệt tình và dành được sự ủng hộ từ các bậc phụ huynh. Đây được xem như sân chơi giải tỏa áp lực học tập, tăng cường kiến thức, kỹ năng theo một hình thức khác. Nội dung của các CLB đều được thiết kế gần gũi và có sức lan tỏa với học sinh, tạo ra không gian để các em trở thành chủ thể của mọi hoạt động. Qua đó, các em cũng được trải nghiệm những kiến thức học trên lớp vào thực tế, đồng thời phát triển năng khiếu văn hóa nghệ thuật, thể thao... Đối với các em tham gia các CLB: STEM & Khoa học kỹ thuật. Robotics, Tin học MOS sẽ giúp các em phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức liên môn, rèn luyện kỹ năng lập trình, tư duy logic, giải quyết vấn đề, trang bị kỹ năng tin học văn phòng chuẩn quốc tế. CLB Tiếng Anh tập trung tăng cường năng lực giao tiếp, hội nhập quốc tế. CLB Truyền thông là môi trường để thành viên phát triển kỹ năng viết, thiết kế, truyền thông đa phương tiện với những sản phẩm dự kiến: Bản tin điện tử, video sự kiện, poster tuyên truyền. Với những học sinh có niềm đam mê nghệ thuật, CLB Hội họa & Nhiếp ảnh và CLB âm nhạc là sân chơi năng khiếu, sáng tạo nghệ thuật, xây dựng phong trào văn nghệ học đường. CLB Phát thanh với các sản phẩm bản tin phát thanh định kỳ, chuyên mục song ngữ giúp thành viên rèn luyện kỹ năng nói, viết, dẫn chương trình. Niềm đam mê thể thao của học sinh được thỏa mãn tại CLB Thể dục thể thao không chỉ phát triển thể chất mà các em còn được rèn luyện tinh thần đoàn kết, kỹ năng thi đấu. Quan tâm đến văn hóa đọc trong nhà trường, nhiều năm nay CLB sách và hành động luôn thu hút số lượng thành viên đông nhất, góp phần lan tỏa tinh thần tự học, bồi dưỡng văn hóa đọc thông qua chương trình đọc sách, tọa đàm, ngày hội đọc sách...

Học sinh tham gia thi đấu tại Giải bóng đá Trường THPT Việt Trì.

Ngay từ đầu năm học, các CLB đã tổ chức gặp mặt, kiện toàn tổ chức, triển khai các hoạt động thu hút đông đảo học sinh. Tại buổi gặp mặt, giao lưu của CLB Truyền thông, các em học sinh dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo đã tổ chức chương trình một cách chủ động, tự tin, linh hoạt và rất khoa học. Em Đào Ngọc Hân - Chủ nhiệm CLB chia sẻ: “Chương trình là một cơ hội tốt, một hoạt động ý nghĩa để gắn kết hơn mối quan hệ giữa các thành viên, góp phần khơi dậy sự hăng say sáng tạo, tiếp lửa cho học sinh khóa mới. Chúng em luôn mong rằng đây sẽ là sân chơi cho những sáng tạo, là nơi để toả sáng cho niềm đam mê truyền thông trong ba năm học ở Trường THPT Việt Trì”.

Những trải nghiệm từ CLB ngoại khóa đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nhận thức và hiểu biết của học sinh về thế giới xung quanh. Cùng với đó, tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại CLB giúp học sinh tự tin, chủ động lĩnh hội kiến thức, biết chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, từ đó hình thành tình cảm chân thành với bạn bè, có niềm tin vào cuộc sống, thái độ đúng đắn trước nhiệm vụ học tập của bản thân.

Thu Hà