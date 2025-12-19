Thổ Tang tiên phong tổ chức Giải Dancesport – Dân vũ thể thao

Hòa trong không khí phấn khởi, tự hào của cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, tối 19/12 UBND xã Thổ Tang tổ chức vòng chung kết giải Dancesport – Dân vũ thể thao năm 2025 với chủ đề “Vũ khúc khỏe đẹp- Phong thái tinh anh”. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh tổ chức giải đối với môn thể thao nghệ thuật này.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi

Vòng Chung kết giải Dancesport- Dân vũ thể thao xã Thổ Tang quy tụ 14 câu lạc bộ, đơn vị với 350 vận động viên xuất sắc được lựa chọn từ 36 câu lạc bộ, đơn vị qua vòng thi cụm của các thôn, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã. Các tiết mục được công diễn tại vòng Chung kết rất đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung như: Dân vũ, Erobics, Zumba, Shuffle dance, Flashmob, Nhảy hiện đại... được biểu diễn trên nền nhạc truyền thống kết hợp hiện đại, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương đất nước, con người, truyền thống văn hóa Việt Nam và người chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tiết mục văn nghệ được đầu tư dàn dựng công phu, đặc sắc

Với sự chuẩn bị chu đáo các vận động viên đã mang đến cho khán giả những màn trình diễn độc đáo, sôi nổi, giàu cảm xúc, thể hiện bản sắc văn hóa và tinh thần đoàn kết, sáng tạo của nhân dân xã Thổ Tang.

Tiết mục được Ban giám khảo đánh giá cao

Giải Dancesport – Dân vũ thể thao xã Thổ Tang là sân chơi bổ ích, góp phần thúc đẩy phong trào dân vũ thể thao, từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng con người Việt Nam “khỏe mạnh – văn minh – giàu bản sắc” trong giai đoạn mới và thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đồng thời, giải đấu góp phần tăng cường sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tạo động lực quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025–2030, xây dựng Thổ Tang ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Thu Hoài - Đức Thiện