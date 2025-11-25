Thăm tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan – dấu ấn lịch sử trên hành trình du lịch Thung Nai

Nằm trên tuyến đường 435 uốn lượn lên non nước hồ Hòa Bình, tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan sừng sững hiện lên như một mốc son của lịch sử, một điểm dừng chân thiêng liêng trong hành trình khám phá Thung Nai. Không chỉ là công trình tưởng niệm, đây còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn trong bản đồ du lịch văn hóa – lịch sử của tỉnh.

Tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan - người con ưu tú của xứ Nghệ được xây dựng cạnh đường 433, xã Thung Nai

Cuối tháng 11, trong ánh nắng vàng dịu đầu đông, chúng tôi đến thăm tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan. Giữa nền trời xanh thẳm, tượng đài hiện lên uy nghi, lặng mà đầy khí phách, như vẫn đang kể câu chuyện về tuổi trẻ kiên cường, về một thời lửa đạn mà ý chí không bao giờ khuất phục. Đứng trước tượng đài, lòng bỗng lắng lại, để rồi trào dâng niềm tri ân sâu sắc người anh hùng đã ngã xuống để Tổ quốc hôm nay được bình yên, rạng rỡ.

Anh hùng Cù Chính Lan – người chiến sĩ quả cảm sinh năm 1930 tại làng Quỳnh Đôi (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cũ) – đã gắn liền tên tuổi mình với những chiến công vang dội trên mảnh đất Hòa Bình trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp. Mới 16 tuổi, anh đã tham gia Vệ quốc đoàn, đi theo tiếng gọi cứu nước. Vào quân ngũ, Cù Chính Lan luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ về lòng căm thù giặc, ý chí rèn luyện và tinh thần gương mẫu phục vụ nhân dân.

Tượng đài anh hùng Cù Chính Lan là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ

Trong Chiến dịch Hòa Bình năm 1951, anh đã trở thành huyền thoại. Tại Giang Mỗ (Cao Phong), khi trận địa bị lộ, địch bắn dữ dội, anh là người đi sau cùng, dùng hỏa lực kiềm chế giúp đơn vị rút lui an toàn, rồi quay lại cứu đồng đội bị thương. Chỉ ít ngày sau, tại trận Giang Mỗ lần thứ hai, khi xe tăng địch tràn vào đội hình, Cù Chính Lan không ngần ngại lao lên, dùng lựu đạn đánh thẳng vào “quái vật thép”. Chiếc xe tăng mang số hiệu B2885498 USA bị tiêu diệt ngay trên dốc Giang Mỗ, mở đầu phong trào đánh xe tăng bằng vũ khí bộ binh trong toàn quân.

Bia đá giới thiệu sự chiến đấu, hy sinh anh dũng của Anh hùng Cù Chính Lan

Chiến công ấy đưa tên anh lan tỏa khắp mặt trận, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nhưng chỉ ít lâu sau, trong trận tấn công đồn Cô Tô ngày 29/12/1951, Cù Chính Lan anh dũng hy sinh khi mới 21 tuổi, sau khi mở đường cho đơn vị tiêu diệt cứ điểm địch. Ngày 19/5/1952, anh được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân – một trong bảy người đầu tiên của cả nước vinh dự nhận danh hiệu cao quý này.

Xã Thung Nai duy trì chỉnh trang cảnh quan khu vực tượng đài Cù Chính Lan

Để ghi dấu chiến công bất diệt ấy, năm 1993, địa điểm chiến đấu của anh được công nhận là di tích lịch sử quốc gia; năm 1994, khu di tích và tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan chính thức được xây dựng trên địa bàn xã Thung Nai. Tượng đài với hình tượng người chiến sĩ trẻ tuổi hướng về phía trước, gương mặt sáng lên ý chí quyết thắng, hòa trong không gian hùng vĩ của núi non sông nước, tạo nên một cảm xúc thiêng liêng khó tả.

Đến thăm tượng đài hôm nay, du khách không chỉ được ôn lại câu chuyện lịch sử hào hùng, mà còn cảm nhận sâu sắc tinh thần quả cảm của một người con xứ Nghệ đã ngã xuống vì hòa bình của dân tộc. Chị Bùi Yến Minh, Phó trưởng phòng Văn hóa xã Thung Nai cho biết: Tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan là niềm tự hào của cán bộ và nhân dân địa phương, là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Xã thường xuyên tổ chức dọn dẹp, chăm sóc cảnh quan, gắn điểm di tích với các chương trình trải nghiệm cho học sinh, đoàn viên, tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ.

Không chỉ mang giá trị lịch sử, tượng đài hiện là điểm nối quan trọng trong tuyến du lịch hồ Hòa Bình. Từ đây, du khách tiếp tục khám phá Bản Mường Giang Mỗ, cảng Thung Nai, đền Thác Bờ, các bản du lịch cộng đồng, Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam... tạo thành chuỗi hành trình kết hợp giữa du lịch sinh thái – văn hóa – tâm linh đặc sắc của vùng hồ.

Với vị trí đẹp, cảnh quan trong lành và ý nghĩa tinh thần sâu sắc, tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan không chỉ là nơi thắp lên niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, mà còn góp phần bồi dưỡng lý tưởng sống cho thế hệ trẻ – những người đang và sẽ tiếp bước cha anh xây dựng quê hương giàu đẹp.

Ngày nay, mỗi bước chân đến với Thung Nai không chỉ là hành trình khám phá vẻ đẹp sơn thủy hữu tình, mà còn là hành trình trở về với lịch sử, với những giá trị không bao giờ phai mờ. Và tượng đài Cù Chính Lan – ngọn lửa của ý chí và lòng quyết thắng – chính là điểm nhấn thiêng liêng, để mỗi người khi dừng lại đều thấy lòng mình lắng lại trong niềm tri ân sâu sắc.

Lê Chung