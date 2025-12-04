Hội thảo “Khôi phục Lễ hội rước Ông Khiu, Bà Khiu, xã Hy Cương, năm Bính Ngọ 2026”

Ngày 4/12, UBND xã Hy Cương tổ chức hội thảo “Khôi phục Lễ hội rước Ông Khiu, Bà Khiu, xã Hy Cương, năm Bính Ngọ 2026”. Dự hội thảo có đồng chí Phạm Thị Thu Hương - TUV, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và xã Hy Cương.

Các đại biểu dâng hương tại đình Thanh Đình (xã Hy Cương)

Lễ hội rước Ông Khiu, Bà Khiu bắt nguồn từ làng cổ Gia Ninh (xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì cũ), là một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc của vùng Đất Tổ, gắn với tín ngưỡng thờ Đức Thánh Tản Viên và Quý Minh Đại Vương - những nhân vật huyền thoại thời Hùng Vương dựng nước. Lễ hội phản ánh nhiều lớp tín ngưỡng truyền thống của người Việt như: Tín ngưỡng nông nghiệp lúa nước, tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên... mang giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học sâu sắc. Lễ hội có hệ thống nghi lễ, tập tục và trò diễn mang đậm dấu ấn văn hóa nguyên thủy của cư dân nông nghiệp, gửi gắm ước vọng về sự sinh sôi nảy nở, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an và no đủ.

Tại hội thảo, UBND xã Hy Cương đã trình bày tóm tắt Kịch bản tổng thể khôi phục Lễ hội rước Ông Khiu, Bà Khiu năm Bính Ngọ 2026. Trong đó, nêu rõ thời gian, diễn trình và các nghi lễ, diễn xướng dân gian truyền thống sẽ được phục dựng; đồng thời xác định mục tiêu gìn giữ giá trị tâm linh, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng và góp phần quảng bá, thu hút du lịch, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hội thảo đã có nhiều ý kiến tham luận quan trọng từ các cơ quan quản lý Nhà nước, chuyên gia và đại diện cộng đồng dân cư. Tập trung làm rõ giá trị lịch sử - văn hóa của lễ hội, thực trạng bảo tồn, các thách thức đặt ra và đề xuất giải pháp khôi phục phù hợp với đời sống đương đại. Các ý kiến thống nhất cao về sự cần thiết phải phục dựng lễ hội một cách khoa học, bài bản, phát huy vai trò của cộng đồng dân cư; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá để lễ hội trở thành điểm nhấn văn hóa đặc sắc của vùng Đất Tổ.

Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo là dịp để các cơ quan quản lý Nhà nước, nhà nghiên cứu và cộng đồng dân cư cùng nhìn nhận đầy đủ giá trị của Lễ hội rước Ông Khiu, Bà Khiu; trao đổi, thống nhất những định hướng và giải pháp khôi phục phù hợp với truyền thống và thực tiễn.

Những ý kiến tâm huyết tại hội thảo sẽ góp phần bảo tồn di sản văn hóa đặc sắc của vùng Đất Tổ, phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng và tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của xã Hy Cương trong thời gian tới.

Khánh Thy