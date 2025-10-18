Thi đua xây dựng người phụ nữ thời đại mới

Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhằm xây dựng hình ảnh và phẩm chất người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời đại mới với các tiêu chí: Có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Thời gian qua, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã triển khai đến 100% cơ sở hội. Qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của người phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phụ nữ xã Tân Sơn tích cực tham gia bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc Mường, trong đó có tục Đâm Đuống.

Dần khẳng định vị thế

Những năm qua, phụ nữ Phú Thọ tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động, sáng tạo trong lao động, công tác, học tập, làm tốt vai trò, thiên chức của phụ nữ trong gia đình và xã hội, đóng góp xứng đáng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

Các tầng lớp phụ nữ đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 đạt 25% càng khẳng định vị thế của phụ nữ trong giai đoạn mới. Phụ nữ cũng đã chủ động trong công tác tham mưu xây dựng chính sách, có nhiều sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị...

Chiếm trên 48% lực lượng lao động toàn tỉnh, phụ nữ đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của mình trong thúc đẩy phát triển kinh tế như tích cực tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế của tỉnh, thực hiện tốt chủ trương đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; tập trung ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế, các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP gắn với đổi mới hình thức tổ chức sản xuất theo hướng phát triển mạnh kinh tế trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã; năng động trong hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 5 năm qua, sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng trưởng khá, trong thành tích chung đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ nữ doanh nhân, nữ công nhân, lao động.

Đồng thời, lực lượng phụ nữ trong tỉnh cũng đã phát huy vai trò trong việc bảo tồn, gìn giữ mạch nguồn tinh hoa văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư... Trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc; tích cực chăm sóc giúp đỡ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội...

Theo đồng chí Nguyễn Minh Quân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trạm Thản: Trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò, vị thế quan trọng trong gia đình và xã hội. Trên thực tế, có nhiều cá nhân, tập thể phụ nữ đạt nhiều thành tích, giải thưởng cao quý trong các lĩnh vực hoạt động.

Giai đoạn 2021 - 2025 toàn tỉnh có trên 1.360 tập thể, 2.800 cá nhân được Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương, UBND các cấp, Hội LHPN các cấp biểu dương, khen thưởng. Đề cử thành công 3 giải thưởng Phụ nữ Việt Nam; 1 giải thưởng Nguyễn Thị Định; 2 giải thưởng KOVA. Có 782 cá nhân được Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”. Có gần 6.500 điển hình tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực, mô hình hoặc cách làm hay được tuyên truyền, tôn vinh.

Các HTX, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện

Triển khai phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã cụ thể hóa thực hiện các phong trào thi đua“Xây dựng người phụ nữ Đất Tổ thân thiện, nhân ái, đoàn kết, hội nhập, phát triển”, “Xây dựng người phụ nữ thời đại mới: Có đạo đức, có kiến thức, có sức khoẻ, có trách nhiệm với gia đình và xã hội”; đồng thời giao quyền chủ động cho các cấp Hội cụ thể hóa các tiêu chí cho phù hợp với điều kiện thực tế của phụ nữ ở địa phương; gắn kết việc thực hiện phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã triển khai hiệu quả 3 đợt thi đua đặc biệt, thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ V và kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam. Thông qua các đợt thi đua, các cấp Hội đã thực hiện gần 600 công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa được cấp ủy, chính quyền đánh giá, ghi nhận.

Đặc biệt, để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận kinh tế số, sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh; Đề án 939 của Chính phủ “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”. Giai đoạn 2021 - 2025, các chương trình, đề án đã hỗ trợ nâng cao năng lực cho 504 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý HTX, chủ hộ kinh doanh; hỗ trợ 2.713 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh... Đồng thời, phối hợp với Trung ương Hội, các ngành tổ chức trên 1.000 lớp tập huấn cho hơn 52.000 hội viên về chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; đào tạo nghề cho 11.285 lao động nữ; sau đào tạo nghề, có 9.845 người có việc làm hoặc tự tạo việc làm; duy trì, quản lý hiệu quả trên 6.000 tỷ đồng vốn vay ủy thác cho trên 123.800 hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình...

Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Hồng Nhung: Việc thực hiện các nội dung tiêu chí của phong trào thi đua giúp hội viên, phụ nữ tự tin bước vào kỷ nguyên mới. Thời gian tới, các cấp hội LHPN toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đưa nội dung của các phong trào thi đua đến với hội viên, phụ nữ bằng nhiều hình thức, phù hợp nhu cầu của hội viên, phụ nữ. Vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ môi trường. Cùng với đó, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội lồng ghép phong trào “Thi đua xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới” với các phong trào thi đua đang triển khai tại địa phương. Đa dạng hình thức kết nối, đồng hành cùng phụ nữ theo đối tượng, phát huy vai trò, khả năng của phụ nữ có tầm ảnh hưởng trên các lĩnh vực và hỗ trợ nhóm phụ nữ đặc thù; phát hiện, khích lệ, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến...

Cùng với sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp Hội LHPN, mỗi cá nhân phụ nữ cần chủ động phát huy tinh thần nỗ lực vươn lên, khát vọng cống hiến tài năng, trí tuệ để khẳng định hơn nữa vai trò của “phái đẹp” cũng như đóng góp công sức xây dựng quê hương Đất Tổ phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc và ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lệ Oanh