Từ nay đến hết năm 2025, Biển Đông còn 3 cơn bão, rét đậm xuất hiện từ tháng 12

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cảnh báo, từ nay đến hết năm 2025, Biển Đông vẫn còn 3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động, rét đậm có thể xuất hiện sớm ở Bắc Bộ, trong khi Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục đối mặt với mưa lớn, lũ muộn và triều cường dâng cao.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định: “Từ nay đến hết năm 2025, trên khu vực Biển Đông còn khoảng 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động, trong đó có 1–2 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam”.

Theo ông Khiêm, rét đậm ở Bắc Bộ có thể xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025. Tại khu vực Trung Bộ, dự báo nhiều đợt mưa vừa, mưa to có thể xảy ra, tập trung ở các tỉnh Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, và phía Đông Quảng Ngãi, Đắk Lắk.

Lũ trên các sông Trung Bộ được dự báo đạt đỉnh báo động 2–3, có nơi vượt báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ lũ muộn trùng thời kỳ tích nước hồ chứa, gây mất an toàn cho công trình và vùng hạ lưu.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, mực nước tại Tân Châu và Châu Đốc đang giảm dần, song từ nay đến hết tháng 12/2025, khu vực này sẽ chịu ảnh hưởng của 5 đợt triều cường lớn (22–27/10; 04–10/11; 18–25/11; 02–08/12; 17–24/12). Trong đó, hai đợt đầu tháng 11 và đầu tháng 12 được cảnh báo mực nước có thể lên mức báo động 2–3, thậm chí trên báo động 3, gây nguy cơ cao ngập úng, tràn đê bao tại vùng trũng thấp, ven sông, ven biển.

Về mùa khô 2025–2026, xâm nhập mặn dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm và thấp hơn mùa khô 2024–2025, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt.

Ngoài các bản tin định kỳ, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia khuyến cáo các địa phương, đơn vị và người dân theo dõi thông tin cảnh báo thời gian thực về dông, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất tại các địa chỉ: http://iweather.gov.vn; http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn

