Xây dựng con người Phú Thọ phát triển toàn diện

Xác định không có nguồn lực nào quý giá bằng con người, những năm qua, tỉnh đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng con người Phú Thọ phát triển toàn diện về phẩm chất, nhân cách, năng lực và thể lực. Để tiếp tục xây dựng con người Phú Thọ phát triển toàn diện trong thời kỳ mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Giai đoạn 2020 - 2025, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ có nhiều tiến bộ, đạt được những thành tựu quan trọng. Cụ thể, trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, từng bước hình thành thế hệ trẻ vừa giàu tri thức vừa giàu lòng nhân ái, có bản lĩnh vững vàng trước những tác động của xã hội hiện đại. Trong lĩnh vực lao động - việc làm, tỉnh đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường; khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong thanh niên. Các khu, cụm công nghiệp, làng nghề truyền thống trở thành môi trường thực tiễn để người lao động rèn luyện kỹ năng, nâng cao tay nghề, tiếp cận công nghệ mới.

Xây dựng con người Phú Thọ phát triển toàn diện được gắn với nỗ lực gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. (Trong ảnh: Trình diễn múa Chuông tại Lễ hội Đền Hùng).

Thể lực và sức khỏe Nhân dân cũng được quan tâm bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở được đầu tư nâng cấp; các chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân, khám chữa bệnh ban đầu được triển khai hiệu quả. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ, từ các giải đấu bóng đá, bóng chuyền đến các hoạt động rèn luyện thể thao ở khu dân cư, góp phần hình thành thói quen sống khỏe, sống tích cực trong cộng đồng.

Điểm nổi bật trong xây dựng con người Phú Thọ là sự kết hợp giữa gìn giữ giá trị truyền thống và phát huy tinh thần thời đại. Con người Đất Tổ hôm nay vừa mang trong mình nét đẹp văn hóa cội nguồn, vừa năng động, sáng tạo, thích ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế. Tỉnh đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, y tế, quản lý xã hội, tạo điều kiện để người dân tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại, mở rộng tri thức, nâng cao năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu hóa.

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân từng bước được nâng cao, tạo nền tảng quan trọng để mỗi người có điều kiện phát triển toàn diện. Các chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ đồng bào vùng khó khăn đã giúp hàng chục nghìn hộ vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Đời sống của người dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 4,7 triệu đồng/tháng (tăng 37% so năm 2020). Chính sách đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ, hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện đầy đủ. Bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho 58 nghìn lao động, duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp (từ 1 - 1,6%), tỷ lệ lao động nông nghiệp còn 22,5%. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Huy động trên 2.655 tỷ đồng triển khai các chương trình, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ngày càng khởi sắc, đời sống cho người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa từng bước cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm bình quân 1,4%/năm, thu nhập bình quân tăng 1,8 lần so năm 2020. Các thiết chế văn hóa ở cơ sở được đầu tư đồng bộ, giúp đời sống tinh thần người dân được cải thiện.

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, con người Phú Thọ đang được xây dựng theo hướng có tri thức, kỹ năng, sức khỏe, đạo đức, lối sống văn minh và khát vọng vươn lên. Đây chính là nguồn lực quan trọng để đưa Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Để hiện thực hóa khát vọng đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc xây dựng Đề án là rất cần thiết, nhằm đánh giá toàn diện những tiềm năng, lợi thế trong phát triển sự nghiệp văn hóa của tỉnh; những thành tựu đã đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế. Từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, con người Phú Thọ đáp ứng yêu cầu giai đoạn phát triển mới; đưa văn hóa trở thành nền tảng, nguồn lực quan trọng và bền vững để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lê Thương