Thời tiết ngày 18/10: Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/10, bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, khoảng gần sáng 19/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ.

Từ ngày 20 - 22/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, tác động đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Từ chiều tối và đêm 19/10, Bắc Bộ trời chuyển mát, riêng từ đêm 20/10, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến 19 - 21 độ C ở đồng bằng, 17 - 19 độ C ở vùng núi và trung du, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Tại Hà Nội, dự báo có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ đêm 19/10. trời chuyển mát; đêm và sáng 20/10, trời lạnh, với nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C.

Khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa 50 - 100mm, có nơi trên 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn tại khu vực Trung Trung Bộ dự báo giảm dần từ đêm 19/10.

Trên biển, hồi 1 giờ ngày 18/10, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất cấp 7 (50 - 61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20 - 25km/giờ. Dự báo, đến 1 giờ ngày 19/10, áp thấp nhiệt đới ở vùng ven biển phía Đông Bắc Philippines, có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 20/10, tâm bão có thể ở phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Vị trí và đường đi áp thấp nhiệt đới. Ảnh: thoitietvietnam

Từ ngày 19 - 22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 9 - 11, giật cấp 13; vùng gần tâm bão sóng cao 2,5 - 4,5m, biển động mạnh. Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm cần chủ động phòng tránh, theo dõi sát thông tin dự báo để đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ; riêng khu vực Đông Bắc gần sáng mai gió chuyển hướng đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Nguồn baotintuc.vn