Phú Thọ phấn đấu hết năm 2025 sẽ hoàn thiện 100% khu công nghiệp có sóng 5G

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đang đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng 5G với tốc độ siêu nhanh giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và thu hút đầu tư hiệu quả trong thời kỳ mới.

Theo đó, mục tiêu đến hết năm 2025 sẽ hoàn thiện 100% Khu công nghiệp có sóng 5G; tối thiểu 5% cụm công nghiệp có sóng 5G; tăng ít nhất gấp đôi số trạm phát sóng 5G so với hiện tại; xây dựng và lựa chọn tối thiểu 2 nền tảng công nghệ IoT (IoT Platform) nội địa để triển khai rộng rãi trong công nghiệp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Viettel Phú Thọ đã khai trương thử nghiệm mạng 5G với 4 trạm phát sóng tại khu vực Quảng trường Hùng Vương và dọc đường Trần Phú, Công viên Văn Lang...

Thực hiện được mục tiêu này, tỉnh đang huy động các nguồn lực đầu tư, đặc biệt là từ khối doanh nghiệp viễn thông. Theo kế hoạch, từ tháng 10 đến hết tháng 12/2025, tỉnh sẽ xây dựng tối thiểu 28 trạm BTS 5G mới tại các khu, cụm công nghiệp, nâng tổng số trạm 5G trên địa bàn sẽ tăng gấp đôi so với hiện tại. Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai ít nhất 2 nền tảng công nghệ IoT do các doanh nghiệp viễn thông trong nước phát triển, nhằm phục vụ quản lý và vận hành các khu công nghiệp thông minh.

Để đảm bảo triển khai đúng tiến độ, tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong thủ tục đầu tư, xây dựng trạm BTS 5G tại khu, cụm công nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư thiết bị, hạ tầng IoT, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất và quản lý; xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng IoT làm cơ sở để hỗ trợ, ưu đãi các doanh nghiệp tiên phong; thúc đẩy hợp tác, chia sẻ hạ tầng viễn thông giữa các nhà mạng, sử dụng chung cơ sở hạ tầng để mở rộng vùng phủ sóng 5G; thường xuyên đánh giá chất lượng dịch vụ, tốc độ truyền dẫn thông qua ứng dụng i-Speed của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình tiêu biểu, nhằm nhân rộng hiệu quả triển khai trên toàn tỉnh.

Việc đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng 5G, kết hợp với định hướng rõ ràng về ứng dụng công nghệ IoT, không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc đưa Phú Thọ trở thành địa phương đi đầu trong phát triển công nghiệp thông minh, kinh tế số ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Anh Tú