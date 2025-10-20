Xã hội
Dấu ấn phụ nữ Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, phụ nữ Việt Nam đang ngày càng phát triển về mọi mặt, khẳng định được vai trò, vị thế và có những đóng góp to lớn trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, phụ nữ là lực lượng lao động to lớn, là động lực quan trọng của tăng trưởng, phát triển đất nước. Với tỉ lệ nữ giới tham gia lực lượng lao động là 63%, có thể nói phụ nữ ngày nay có mặt ở khắp các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, y tế, dịch vụ. Đáng chú ý, tỉ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ những năm gần đây đã tăng lên đáng kể (chiếm khoảng 20%) và có 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn nhiều các quốc gia khác.

