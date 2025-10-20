Dấu ấn phụ nữ Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội

{title}
{publish}
{head}
Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, phụ nữ Việt Nam đang ngày càng phát triển về mọi mặt, khẳng định được vai trò, vị thế và có những đóng góp to lớn trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, phụ nữ là lực lượng lao động to lớn, là động lực quan trọng của tăng trưởng, phát triển đất nước. Với tỉ lệ nữ giới tham gia lực lượng lao động là 63%, có thể nói phụ nữ ngày nay có mặt ở khắp các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, y tế, dịch vụ. Đáng chú ý, tỉ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ những năm gần đây đã tăng lên đáng kể (chiếm khoảng 20%) và có 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn nhiều các quốc gia khác.
Nguồn TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 200/CĐ-TTg ngày 20/10/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 12 và mưa lũ.
baophutho.vn Chiều 20/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tiếp nhận ủng hộ của Công an tỉnh và Công ty Cổ phận vật tư tổng hợp Vĩnh Phú cho người...
baophutho.vn Trong vòng tay “Mẹ nuôi”
baophutho.vn Xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động là những nội dung trọng tâm được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN)...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão số 12 ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km...
Theo dự báo, từ ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12, gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/10, bộ phận không khí lạnh đã tiến sát vùng biên giới phía Bắc nước ta và đang di chuyển xuống phía Nam.