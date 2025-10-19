Bão Fengshen đi vào Biển Đông, trở thành bão số 12 trong năm 2025

Theo dự báo, từ ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12, gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Hướng đi của bão số 12. Nguồn: Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 19/10, bão Fengshen đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, bão số 12 trên Biển Đông trong năm 2025.

Theo đó, hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Dự báo đến 16 giờ ngày 20/10, bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 21/10, bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 200km về phía Bắc, sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10-15 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 22/10, bão trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 220km về phía Đông Bắc, sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15km/h và có khả năng suy yếu. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Cảnh báo, trong khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết đêm 19 và ngày 20/10 của các vùng trong cả nước như sau:

Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển chiều tối và đêm mạnh dần lên cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 29-31 độ, phía Nam 30-33 độ C. Phía Bắc (Đà Nẵng-Quảng Ngãi) nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguồn TTXVN/Vietnam+