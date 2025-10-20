Thời tiết ngày 20/10: Bão số 12 mạnh lên, không khí lạnh tăng cường, cảnh báo mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão số 12 ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75–88 km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ và có xu hướng mạnh thêm.

Đến 4 giờ ngày 21/10, tâm bão ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách Hoàng Sa khoảng 180 km về phía Bắc Đông Bắc, cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 13. Trong 48–72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm dần theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, sau đó suy yếu dần thành áp thấp.

Vị trí và đường đi của bão số 12. Ảnh: thoitietvietnam

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7–8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9–11, giật cấp 13; sóng biển cao 3–5 m, khu vực tâm bão 5–7 m, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm cần khẩn trương tìm nơi tránh trú an toàn.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh và nhiễu động gió Đông, từ ngày 22–27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng mưa lớn diện rộng, có nơi mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp. Các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện lũ lên mức báo động 3, có nơi vượt báo động 3.

Hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, tại trạm Bạch Long Vỹ đã ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Dự báo từ ngày 20–22/10, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, mở rộng ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan sang Trung Trung Bộ. Từ đêm 20/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19–21 độ C, vùng núi 17–19 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Tại Hà Nội, thời tiết ít mưa, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19–21 độ C. Trên vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 2–4 m.

Các chuyên gia cảnh báo, mưa lớn, gió mạnh và rét sớm có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, giao thông, sức khỏe người dân, đặc biệt ở khu vực miền Trung và miền núi phía Bắc. Các địa phương cần chủ động phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào vài nơi; trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi; trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển cấp 3-4. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; riêng Thanh Hóa có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 22-24 độ C; phía Nam 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 29-31 độ C; phía Nam 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

