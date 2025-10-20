Phụ nữ xã Minh Hòa xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động là những nội dung trọng tâm được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Minh Hoà thực hiện hiệu quả trong thời gian qua. Nhờ đó, chất lượng hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ xã ngày một phát triển, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của hội viên phụ nữ.

Xã Minh Hòa được hợp nhất từ 3 xã Ngọc Lập, Ngọc Đồng và Minh Hòa. Toàn xã hiện có 2.451 hội viên phụ nữ, sinh hoạt ở 30 chi hội khu dân cư, trong đó hội viên trong độ tuổi lao động chiếm 50,1%; hội viên nữ công chức, viên chức, công nhân lao động đang sinh hoạt trong tổ chức Công đoàn chiếm 5,2%, hội viên làm nông nghiệp chiếm 88%, hội viên làm kinh doanh dịch vụ và các ngành nghề khác chiếm 6,8%.

Đồng chí Phạm Thị Thúy An - Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Trong những năm qua, Hội LHPN của 3 xã cũ luôn đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, tạo động lực để hội viên hăng hái tham gia học tập, lao động sản xuất, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương. Trong giai đoạn 2021 - 2025, Hội LHPN các xã đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát với tình hình thực tế của địa phương, 8/8 chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ đều được tổ chức hội thực hiện đạt và vượt.

Từ phong trào giúp nhau có địa chỉ và nguồn vốn vay ủy thác thông qua tổ chức Hội phụ nữ xã, gia đình hội viên Đào Thị Thọ (bên phải) ở khu Thống Nhất 3 đã đầu tư mô hình tổng hợp cho hiệu quả kinh tế cao.

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, tổ chức Hội đã đa dạng hoá hình thức tập hợp, phát triển hội viên, phân công các ủy viên BTV Hội phụ trách các chi hội dự sinh hoạt tại các chi hội; chỉ đạo xây dựng các mô hình mới phù hợp với địa phương và nhu cầu của phụ nữ để tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức Hội. Từ đó, đã thu hút kết nạp 176 hội viên mới vào tổ chức, nâng tổng số lên 2.451 hội viên, trong đó hội viên nòng cốt là 687 hội viên.

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã đã xác định các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện có hiệu quả khâu đột phá “Tăng cường hỗ trợ cán bộ Hội cơ sở nâng cao kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội” và “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng chi, tổ phụ nữ vững mạnh”. Theo đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được tổ chức Hội chú trọng. Hàng năm chọn cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Hội cấp trên tổ chức; đồng thời khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ Hội, xác định nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng để đề xuất với Hội cấp trên về công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cơ sở và chi hội trưởng. Hội LHPN xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội, lập hệ thống zalo nhóm của hội để thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình hoạt động của các chi hội. Hiện nay, Hội LHPN xã có 31 nhóm zalo, trong đó 1 nhóm do Hội LHPN xã lập và 30 nhóm tại 30 chi hội với 2.451 thành viên, hoạt động rất hiệu quả.

Cùng với đa dạng hóa hình thức hoạt động, tổ chức Hội tích cực thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Với trên 50% là lực lượng lao động nữ, hội viên đã tích cực học tập, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng tổ/nhóm liên kết tạo thêm nhiều việc làm, giúp nhau phát triển kinh tế. Điển hình là mô hình nhóm may gia công của các hội viên: Nguyễn Thị Thắm (khu 16), Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Bích Lập (khu 7) tạo việc làm cho 78 lao động, thu nhập bình quân từ 5 - 10 triệu đồng/người/tháng; mô hình tổ hợp tác “Bánh nẳng phục cổ Minh Hòa” có 7 thành viên do chị Đinh Thị Sen làm trưởng nhóm...

Thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, các hội viên đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, xây dựng gia đình văn hóa, gương mẫu. Phong trào giúp nhau có địa chỉ xóa đói, giảm nghèo tiếp tục duy trì và phát triển thường xuyên ở 30/30 chi hội; đặc biệt là hoạt động giúp nhau trong đời sống hàng ngày thể hiện rõ nét với nhiều hình thức phong phú như: Chơi phường, họ, duy trì nhóm phụ nữ giúp nhau không lấy lãi với số tiền gần 257 triệu đồng cho 1.257 lượt hội viên vay phát triển kinh tế gia đình; ủng hộ, giúp đỡ gia đình hội viên bị hỏa hoạn, ốm đau, bệnh hiểm nghèo, với trên 500 ngày công, số tiền 106 triệu đồng; ủng hộ Quỹ mái ấm tình thương gần 133 triệu đồng... Đối với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tổ chức Hội đã chỉ đạo các chi hội duy trì và nâng cao chất lượng mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” ở 12/30 chi hội. Kết quả trong nhiệm kỳ đã giúp 35 hộ gia đình đạt các tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó có 30 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo theo tiêu chí mới.

Với mục tiêu xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” và các khâu đột phá: Chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức Hội; thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng; thúc đẩy bình đẳng giới; thời gian tới, các cấp Hội LHPN xã Minh Hoà tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực cán bộ, hội viên, phụ nữ. Trong đó, tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và phương thức triển khai hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức hoạt động tại các chi hội. Củng cố, đa dạng mô hình tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên thông qua việc duy trì mô hình sinh hoạt chi, tổ hội truyền thống theo địa bàn khu dân cư; khuyến khích các mô hình tập hợp, thu hút hội viên theo đặc thù lứa tuổi, sở thích, ngành nghề dưới dạng tổ, nhóm, câu lạc bộ và thông qua các trang mạng xã hội như zalo, facebook. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, kết nối, huy động nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập...

Phát huy kết quả đạt được trong giai đoạn 2021 - 2025, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và phát triển, Hội LHPN xã Minh Hòa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.

Phương Thảo