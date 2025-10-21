Thời tiết ngày 21/10: Bão số 12 mạnh cấp 10 hướng vào miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng 21/10, tâm bão số 12 ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách vùng biển Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9–10 (75–102 km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10–15 km/giờ, đến 4 giờ ngày 22/10 sẽ ở phía Tây Bắc vùng biển Hoàng Sa, giữ cường độ cấp 9–10, giật cấp 12.

Đến sáng 23/10, bão có xu hướng di chuyển về phía Tây Nam, tiến gần vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự kiến đến ngày 24/10, hoàn lưu bão đi sâu vào Nam Lào và suy yếu thành vùng áp thấp.

Trên Biển Đông, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 7–8, vùng gần tâm bão cấp 9–11, giật cấp 13; sóng cao 3–5 m, vùng tâm bão 5–7 m, biển động dữ dội. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, từ sáng 22/10 tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3–5 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có thể chịu ảnh hưởng của dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn, cần tuyệt đối tránh khu vực tâm bão.

Vị trí và đường đi của bão số 12. Ảnh: thoitietvietnam

Trên đất liền, từ đêm 22–26/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh và gió Đông trên cao, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 200–400 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa đặc biệt lớn 500–700 mm, có nơi trên 900 mm. Mưa lớn kéo dài đến hết tháng 10, gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp và đô thị ven biển.

Hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Tại trạm Bạch Long Vỹ ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ gió cấp 6. Dự báo trong ngày và đêm 21/10, không khí lạnh tiếp tục lan xuống Trung Trung Bộ, làm cho thời tiết ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19–21 độ C, vùng trung du và miền núi 17–19 độ C, vùng núi cao dưới 16 độ C.

Tại Hà Nội, thời tiết ổn định, đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ khoảng 19–21 độ C.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão chủ động phương án phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, công trình ven biển và khu dân cư vùng xung yếu.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế Phía Bắc nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam (từ Hà Tĩnh - TP. Huế) có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Nguồn baotintuc.vn