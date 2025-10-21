Nỗ lực xây dựng trường chuẩn quốc gia

Nhiều năm qua, việc xây dựng trường chuẩn quốc gia luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp. Mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội của các địa phương trong tỉnh không đồng đều, nhưng mỗi nơi đều có cách làm riêng để hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Xã Tu Vũ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Đồng Trung, Hoàng Xá và Tu Vũ. Xã hiện có 22 trường học công lập, trong đó có 8 trường mầm non, 8 trường tiểu học, 6 trường THCS, với 278 nhóm lớp, trên 8.700 trẻ, học sinh. Thời gian qua, cùng với lồng ghép các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất trường học khang trang, các trường còn đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Công tác xây dựng mới và duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia được quan tâm và đạt kết quả tốt. Đến nay, 100% trường học trên địa bàn đã được công nhận đạt chuẩn, trong đó, 15/22 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn trình độ đào tạo chiếm 98,6%.

Là xã có đông đồng bào theo đạo Công giáo, chính quyền và Nhân dân xã Hiền Quan luôn quan tâm đến sự học của con em mình. Cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi đến thăm Trường Mầm non Hiền Quan là niềm hạnh phúc của cô và trò khi được giảng dạy, chăm sóc, học tập trong ngôi trường khang trang, sạch đẹp. Hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ được nhà trường thực hiện linh hoạt, đổi mới theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Sau khi được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, Trường Mầm non Hiền Quan, xã Hiền Quan có thêm điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ tốt hơn.

Cô giáo Phạm Thị Thanh - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Trước khi được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2021, cơ sở vật chất trường lớp xuống cấp, không đáp ứng đủ nhu cầu dạy và học. Đồ dùng, trang thiết bị phục vụ việc chăm sóc và giáo dục trẻ thiếu thốn. Để có được điều kiện giáo dục tốt như hiện nay với đầy đủ phòng học và phòng chức năng, bếp ăn bán trú gọn gàng, ngăn nắp là sự nỗ lực của tập thể giáo viên nhà trường, sự đồng lòng của người dân và sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương. Năm học này, trường có 395 học sinh, 100% phụ huynh đều yên tâm khi đăng ký gửi con tham gia bán trú”.

Cùng với Trường Mầm non Hiền Quan, đến nay, 11 trường học còn lại trong xã cũng đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Trong nhiều năm qua, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND và ngành Giáo dục 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình trước đây đặc biệt quan tâm. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đã đi vào nền nếp. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được ngành Giáo dục triển khai đồng bộ là hoàn thiện cơ sở vật chất, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo. Vì đây là những tiêu chí bắt buộc trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và cũng là giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục. Tại tỉnh Vĩnh Phúc cũ, đến tháng 8/2025, có 422/487 trường công lập các cấp từ mầm non đến THPT đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt 86,65%. Tại tỉnh Phú Thọ cũ, đến năm học 2024 - 2025, có 832 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 95,19%; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được đẩy mạnh gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Còn tại tỉnh Hòa Bình cũ, tính đến tháng 8/2025 có 310 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ trên 60%. Như vậy, đến cuối năm học 2024 - 2025, toàn tỉnh Phú Thọ mới có 1.877 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trong đó 1.570 trường đạt chuẩn quốc gia (83,32%), cao hơn mức bình quân cả nước; nhiều trường đạt kiểm định mức độ 2 - 3.

Tuy nhiên, việc xây dựng trường chuẩn quốc gia tại một số địa phương trong tỉnh còn gặp khó khăn. Nguyên nhân do điều kiện kinh tế - xã hội phát triển chưa đồng đều, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa. Một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về công tác kiểm định và xây dựng trường chuẩn quốc gia, chưa làm tốt công tác xã hội hóa trong đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Để đạt mục tiêu đến năm 2030 nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tối thiểu lên 90% (trong đó, ít nhất 30% trường học đạt mức độ 2), trách nhiệm không chỉ của ngành Giáo dục mà còn là sự chung tay của toàn xã hội, nhằm xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển, trong đó giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng.

Hồng Nhung