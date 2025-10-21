Xã Hợp Lý xây dựng chính quyền điện tử

Cùng với nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm, Đảng ủy, UBND xã Hợp Lý đã và đang quyết tâm thực hiện thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn xã.

Với mục tiêu hàng đầu là ổn định tổ chức, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, gắn liền với việc phục vụ người dân, ngay sau khi công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh về việc thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã khẩn trương chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai quán triệt các văn bản, quy định của cấp trên về sắp xếp bộ máy hành chính mới, đảm bảo hệ thống chính quyền vận hành thông suốt, không xảy ra điểm nghẽn.

Hạ tầng cơ sở ở thôn Quảng Cư, xã Hợp Lý - nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống được xây dựng khang trang, hiện đại

Đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững; kinh tế - xã hội duy trì ổn định và có bước phát triển tích cực; công tác tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính và chăm lo đời sống Nhân dân được quan tâm.

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi số, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo xây dựng và đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung và chi tiết để thực hiện theo lộ trình phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh xã Hợp Lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Huy động nguồn lực đầu tư phát triển, thực hiện các dự án trọng điểm, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đa dạng hoá các hình thức đầu tư; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh. Trước mắt, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp, khai thác hiệu quả diện tích đất để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, thu nhập của người dân. Xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa, giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, sản xuất nông - lâm nghiệp đã có sự chuyển biến tích cực về cơ cấu cây trồng, trong đó, tỷ lệ giống lúa chất lượng cao đạt trên 75% tổng diện tích gieo trồng lúa toàn xã, các cây trồng có giá trị kinh tế cao từng bước được phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Với việc thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ chăn nuôi của tỉnh; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, tình hình chăn nuôi trên địa bàn được duy trì ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và thương mại, dịch vụ được quan tâm đầu tư. Đến nay, trên địa bàn xã có trên 50 doanh nghiệp nhỏ và vừa; có trên 300 cơ sở và hộ cá thể có nghề tiểu thủ công nghiệp đã tạo việc làm cho trên 1.000 lao động của địa phương, thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Các ngành nghề dịch vụ, phương tiện vận tải hàng hóa và vận tải hành khách phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu dịch vụ và lưu thông hàng hóa. Trong 9 tháng năm 2025, chỉ tính riêng giá trị sản xuất ngành tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã đạt trên 470 tỷ đồng. Xã Hợp Lý tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa, giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tạo sản phẩm OCOP, gắn với phát triển các làng nghề, các sản phẩm truyền thống và sản phẩm là thế mạnh trên địa bàn. Phấn đầu đến hết năm 2030 có thêm từ 5 - 8 sản phẩm OCOP.

Với quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm mật ong của gia đình ông Trần Quốc Tuấn, thôn Ba Trung, xã Hợp Lý được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao

Cùng với các giải pháp cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã đã đưa nội dung chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ làm một trong những giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền. Thực hiện việc cung cấp tập trung các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với toàn bộ thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần, theo hướng thống nhất, đồng bộ.

Trong đó, bảo đảm duy trì và cung cấp thực chất, hiệu quả 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bảo đảm cung cấp 405 dịch vụ công trực tuyến, có phát sinh hồ sơ của mỗi dịch vụ và đáp ứng yêu cầu cung cấp 100% kết quả điện tử và tái sử dụng thông tin, dữ liệu.100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh; 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, đồng suốt, liên mạch... 100% cán bộ, công chức trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ, UBND xã sử dụng thành thạo các công cụ số, phần mềm chuyên môn. Xã tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả các Tổ công nghệ số cộng đồng và ứng dụng nhanh để thực hiện “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc kịp thời cho người dân. Hệ thống một cửa điện tử liên thông hoạt động hiệu quả.

Trung tâm Phục vụ hành chính công sau khi thành lập đã hoạt động hiệu quả, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính đúng quy trình, đúng thời hạn, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Sau gần 3 tháng đi vào vận hành, trung tâm đã tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hơn cho 2.300 hồ sơ, trong đó có gần 3.000 hồ sơ trả trước hạn, đúng hạn. Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt trên 90%. 100% hồ sơ thanh toán trực tuyến qua Cổng dịch vụ công. Các tổ chức, cá nhân khi đến thực hiện thủ tục hành chính đều được hỗ trợ, hướng dẫn, giải thích, thông tin thành phần hồ sơ cần cung cấp để thực hiện thủ tục hành chính.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn trong công cuộc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số sẽ góp phần xây dựng xã Hợp Lý phát triển toàn diện, bền vững, văn minh.

Hoàng Nga