Tiếp nhận 2,5 tỷ đồng ủng hộ để khắc phục hậu quả bão số 10

Chiều 20/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tiếp nhận ủng hộ của Công an tỉnh và Công ty Cổ phận vật tư tổng hợp Vĩnh Phú cho người dân bị ảnh hưởng do bão số 10 (Bualoi).

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi tiếp nhận.

Cơn bão số 10 đã để lại hậu quả nặng nề trên địa bàn tỉnh. Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất đã làm hư hại nhiều tài sản của Nhà nước, nhân dân. Đời sống người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai gặp nhiều khó khăn do bị cuốn trôi tài sản, hoa màu, nhất là ở khu vực miền núi. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Bộ Công an trích Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an Nhân dân ủng hộ 2 tỷ đồng và Công ty Cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú ủng hộ 50 triệu đồng để phục vụ công tác khắc phục hậu quả, tái thiết sau mưa lũ cho người dân bị ảnh hưởng. Đây là việc làm thiết thực, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ công an và tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty Cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú nhằm hỗ trợ đồng bào đang gặp hoạn nạn, thiên tai.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao biển biểu trưng 2 tỷ đồng ủng hộ Nhân dân bị ảnh hưởng do bão số 10.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng ghi nhận sự chung tay, góp thêm nguồn lực cùng sẻ chia cả vật chất lẫn tinh thần của các tập thể, cá nhân đã tiếp sức cho nhân dân tại các địa phương đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai sớm vượt qua khó khăn. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh kịp thời chuyển đến người dân bị thiệt hại bởi thiên tai đảm bảo minh bạch, công khai, đúng địa chỉ, đúng đối tượng, giúp bà con khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận số tiền ủng hộ của Công ty Cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú.

Lệ Oanh