Đầm Vạc - viên ngọc xanh giữa lòng đô thị

Đầm Vạc được ví như “viên ngọc xanh”, bởi đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, giảm ngập úng cho khu vực phường Vĩnh Yên và phường Vĩnh Phúc. Không những thế, đầm còn nổi tiếng với nguồn sản vật phong phú và khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, bình yên... là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thích du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Đầm Vạc là hồ nước tự nhiên, có diện tích mặt nước rộng hơn 48 km2, khu vực có đáy sâu nhất khoảng 4,5 mét. Hồ được hình thành từ phần phình to của sông Cánh, với 23 nhánh chính tỏa rộng khắp phường Vĩnh Yên và phường Vĩnh Phúc, tạo nên hệ sinh thái đa dạng và không gian xanh mát hiếm có.

Tên gọi Đầm Vạc bắt nguồn từ việc đầm có nhiều loài chim sinh sống như cò, le le, bồ nông, vạc... nhiều nhất trong số đó phải kể đến chim vạc. Bởi vậy, người dân địa phương gọi hồ nước rộng lớn này là Đầm Vạc.

Đầm Vạc có nguồn lời thủy sản phong phú, đa dạng như tôm, cua, cá, tép... Trong đó, tép dầu (có từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm) được coi là sản vật đặc trưng của Đầm Vạc. Những con tép trưởng thành to bằng ngón tay, bụng đầy áp, trứng sau khi chế biến có hương vị thơm, béo, lạ miệng.

Đầm Vạc được ví như “viên ngọc xanh”, bởi đầm nước quanh năm trong xanh. Ngoài cung cấp nguồn sản vật phong phú, dồi dào, đầm giữ vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, giảm ngập úng, cung cấp nước tưới, nước sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân ở phường Vĩnh Yên, phường Vĩnh Phúc và các địa phương lân cận.

Hệ thống thảm thực vật phong phú cùng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của Đầm Vạc tạo điểm nhấn cho cảnh quan đô thị nơi đây; kéo giãn nhịp sống hối hả, tấp nập, giúp người dân có những giây phút thư thái, sống chậm cảm nhận và tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống.

Khai thác tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan, thiên nhiên, khí hậu mát mẻ, trong lành quanh khu vực Đầm Vạc, những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng nhà hàng, khách sạn, sân golf, trung tâm thương mại... biến nơi đây thành một trong những trung tâm nghỉ dưỡng và giải trí sầm uất bậc nhất Phú Thọ. Nổi bật trong số đó phải kể đến Sông Hồng Resort, Westlake Hotel & Resort, Sân golf Đầm Vạc...

Ông Tạ Đức Cường - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô chia sẻ: Đầm Vạc là món quà quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho Phú Thọ. Hệ sinh thái Đầm Vạc có khả năng chữa lành tâm hồn và mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm ý nghĩa. Khai thác tiềm, năng lợi thế đó, Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô đã đầu tư Khu du lịch sinh thái Sông Hồng Thủ Đô phục vụ nhu cầu lưu trú, vui chơi, giải trí của du khách. Tuy nhiên, Đầm Vạc hiện vẫn như một viên ngọc thô chưa được mài giũa, để nơi đây thực sự là điểm đến tham quan, nghỉ dưỡng, các cấp chính quyền, ngành chức năng cần làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, quản lý, giúp môi trường sinh thái được gìn giữ, bảo vệ. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ, nạo vét lòng hồ, đầu tư xây dựng bờ kè, đường dạo... tạo không gian trong lành, xanh, sạch, đẹp phục vụ phát triển du lịch.

Bà Trần Thị Thu Huyền, Phó Trưởng phòng Văn hóa xã hội, phường Vĩnh Yên cho biết: Cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 60 km, hệ thống giao thông thuận tiện, Đầm Vạc là điểm tham quan, nghỉ dưỡng lý tưởng của du khách vào mỗi dịp cuối tuần. Để bảo tồn và phát huy giá trị Đầm Vạc gắn với phát triển du lịch, thời gian tới, phường Vĩnh Yên tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch Đầm Vạc; phát triển các loại hình dịch vụ vui chơi, giải trí như chèo thuyền, đạp vịt, chạy mô tô lướt sóng, picnic, cắm trại... phục vụ người dân và du khách; kết nối với các khu, điểm du lịch trên địa bàn để xây dựng các tour, tuyến du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng hấp dẫn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, du khách trong việc bảo vệ đa dạng sinh học, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên Đầm Vạc...

Trần Tỉnh