Trải nghiệm giữa sắc cam Cao Phong rực rỡ

Vùng đất Cao Phong trù phú không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp mà còn được biết đến là “thủ phủ” của những vườn cam chín vàng. Những năm gần đây, du lịch vườn cam đã trở thành trải nghiệm hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách mỗi khi niên vụ thu hoạch bắt đầu. Hướng đến Lễ hội cam Cao Phong 2025, các nhà vườn đã tập trung đẩy mạnh quảng bá, tạo cơ hội cho du khách thập phương trải nghiệm văn hóa. Sự kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch đã mở ra những hướng đi mới, giúp nâng cao giá trị kinh tế và xây dựng hình ảnh địa phương trong mắt du khách.

Vùng đất Cao Phong nổi tiếng với những đồi cam trù phú trải dài và thiên nhiên tươi đẹp

Cam Cao Phong chín vàng chờ ngày thu hoạch

Những trái cam vàng ươm, thơm ngọt

Du khách và người dân địa phương trải nghiệm và thưởng thức cam ngay tại vườn

Cam Cao Phong vỏ mỏng, có vị ngọt thanh và tép cam mọng nước

Chàng trai, cô gái Mường cùng nhau trải nghiệm, thăm quan vườn cam

Xã Cao Phong có diện tích gần 500ha, trong đó có gần 190ha đang cho thu hoạch

Không gian thơ mộng giữa những đồi cam

Cô gái Mường lưu lại khoảnh khắc bên những vườn cam chín vàng

Du khách trải nghiệm văn hóa ẩm thực ngay tại vườn

Một số món ăn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Gà nấu măng chua - món ăn đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường

Những trái cam kết tinh từ khí hậu, thổ nhưỡng cùng phương pháp canh tác an toàn tạo được sự tin tưởng từ người tiêu dùng

Theo dự kiến đầu mùa, giá cam lòng vàng ổn định ở mức 25.000 - 30.000 đồng/kg

Đức Anh


Đức Anh

