Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên: Hồi sinh một cội nguồn phật giáo Việt

Việc kiến tạo Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên không chỉ là xây dựng một công trình kiến trúc, mà là sự phục hưng một danh thắng Phật giáo cổ, tiếp nối mạch sống của Thiền phái Trúc Lâm thời Trần, tạo nên một không gian tu tập, du lịch tâm linh mang đậm bản sắc Việt.

Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên không chỉ là một công trình kiến trúc, mà là sự phục hưng một danh thắng Phật giáo cổ

Mạch nguồn Trúc Lâm được khơi dậy

Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên được xây dựng với ý nguyện lớn lao nhằm phục hưng một danh lam Phật giáo đã có từ ngàn xưa, kế thừa tinh hoa của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - tông phái Phật giáo do Vua Trần Nhân Tông sáng lập. Công trình này không chỉ là trung tâm tu hành của dòng thiền mang bản sắc Việt Nam mà còn là nơi bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, tâm linh gắn liền với lịch sử của danh thắng Tây Thiên.

Tây Thiên vốn được coi là “cội nguồn phát tích Phật giáo Việt Nam”, nơi Phật giáo được truyền bá từ Ấn Độ vào nước ta từ rất sớm, gắn liền với di tích Thiên Ân thiền tự cổ từ thế kỷ III. Việc phục dựng Thiền viện trên nền tảng lịch sử ấy chính là hành động thiết thực tái hiện và bảo tồn di sản tinh thần của cha ông, ngăn chặn sự mai một của các giá trị tâm linh quý báu.

Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên được kế thừa tinh hoa của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tọa Thích Kiến Nguyệt - Trụ Trì Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, nhấn mạnh về ý nghĩa lịch sử của công trình: "Tây Thiên vốn là một trong những trung tâm Phật giáo sớm nhất của nước ta. Khi trở về vùng đất này, chúng tôi cảm nhận rất rõ hơi thở tâm linh vẫn còn đó, nhưng cảnh quan và di tích đã phai mờ qua thời gian. Vì vậy, tâm nguyện của chúng tôi là dựng lại một đạo tràng trang nghiêm, để khơi dậy và tiếp nối mạch sống của Phật giáo Trúc Lâm trên nền tảng truyền thống Việt".

Không gian tu tập và điểm tựa tâm linh

Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên được xây dựng đầy đủ các hạng mục phục vụ việc tu hành (chính điện, thiền đường, ni đường, thiền thất, nhà tổ...) tạo nên một không gian thanh tịnh, trang nghiêm.

Thượng tọa Thích Kiến Nguyệt chia sẻ thêm về mục tiêu của việc kiến tạo: "Việc xây dựng thiền viện không chỉ là dựng lên một công trình kiến trúc, mà là khơi mở một không gian tu học, điểm tựa tâm linh cho tăng ni và Phật tử. Dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử là nét đặc sắc mang bản sắc Việt Nam, gắn với đời sống, với tinh thần nhập thế, lấy trí tuệ và từ bi làm gốc. Trúc Lâm Tây Thiên góp phần phục hưng tinh thần ấy".

Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên hòa quyện cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ

Trong không gian yên tĩnh, với kiến trúc độc đáo hòa quyện cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, du khách và phật tử có điều kiện lý tưởng để hành thiền, tìm về sự bình yên trong tâm hồn. Thượng tọa mong muốn: "Điều chúng tôi hướng tới là giúp mọi người tìm được sự bình an, quay về với chính mình qua việc hành thiền, thọ pháp, hay đơn giản là tận hưởng sự tĩnh lặng của núi rừng."

Điểm hẹn văn hóa, du lịch tâm linh hấp dẫn

Kể từ khi hoàn thành, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên nhanh chóng trở thành một điểm hành hương và tham quan hấp dẫn, thu hút du khách thập phương.

Bà Trần Thị Vân, du khách đến từ Quảng Ninh, chia sẻ: “Đây là nơi hành hương quen thuộc của phật tử chúng tôi, đặc biệt vào dịp đầu năm và các dịp lễ hội lớn. Tôi đến đây để cầu bình an, chiêm bái và tìm hiểu về giáo lý Phật giáo. Quần thể danh thắng Tây Thiên cổ tự, thiền viện nổi bật với khung cảnh núi rừng xanh biếc, mang lại cảm giác thanh tao, an nhiên”.

Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên là điểm hành hương và tham quan Phật học

Đối với giới trẻ, Thiền viện còn là một không gian giáo dục ý nghĩa. Em Nguyễn Thị Ngọc Huyền, du khách Hà Nội, bộc bạch: “Em thường xuyên đến Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên để hành hương và tham quan Phật học. Điều này góp phần giáo dục thế hệ trẻ chúng em về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, gìn giữ những giá trị tín ngưỡng, văn hóa tốt đẹp của dân tộc”.

Việc công trình thu hút lượng lớn du khách đã góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch tâm linh, từ đó nâng cao hình ảnh và vị thế của địa phương trên bản đồ du lịch.

Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiê mang lại cảm giác an nhiên

Xây dựng một công trình Phật giáo lớn giữa núi rừng không hề dễ dàng. Thượng tọa Thích Kiến Nguyệt chia sẻ về những thử thách: “Khó khăn thì nhiều lắm như: Từ địa hình núi non hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt cho đến kinh phí, nhân lực. Nhưng điều khiến chúng tôi vững tâm là lòng tin của phật tử, sự hỗ trợ của chính quyền và người dân địa phương. Mỗi viên gạch dựng lên đều mang theo công sức và tấm lòng của bao người”.

Đến với Tây Thiên cũng đều mang trong lòng tâm niệm an lành

Quả thực, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên là minh chứng cho sự hồi sinh mạnh mẽ của Phật giáo Trúc Lâm trong thời đại mới. Đó không chỉ là sự tái hiện kiến trúc, mà là sự đánh thức ký ức và mạch nguồn văn hóa tâm linh của cha ông.

Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên ngày nay đã trở thành biểu tượng cho sự giao thoa hài hòa giữa tâm linh, lịch sử, văn hóa và thiên nhiên, là điểm đến không thể thiếu trên hành trình tìm về cội nguồn và sự an nhiên.

Ngọc Thắng