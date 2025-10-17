Xã hội
Phú Thọ tiếp nhận trên 4,4 tỷ đồng ủng hộ Nhân dân Cuba

Sau 65 ngày phát động Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận trên 4,4 tỷ đồng ủng hộ.

Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” được phát động từ ngày 13/8/2025. Sau phát động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đẩy mạnh truyền thông, kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp, hỗ trợ Nhân dân Cuba. Nhờ đó, chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ với sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ và Nhân dân trong toàn tỉnh.

Đến hết ngày 16/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiếp nhận trên 4,4 tỷ đồng của 4.535 lượt cá nhân, tập thể ủng hộ thông qua kênh tiếp nhận của Hội. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển về Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam theo quy định.

Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã phát động chương trình ủng hộ Nhân dân Cuba

Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2025). Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” là dịp để Nhân dân Việt Nam bày tỏ sự trân trọng, tình cảm thủy chung với Nhân dân Cuba. Đồng thời thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị truyền thống, góp phần củng cố hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Chương trình được tổ chức trong 65 ngày, từ ngày 13/8 - 16/10 với mục tiêu huy động tối thiểu 65 tỷ đồng nhằm hỗ trợ Nhân dân Cuba khắc phục phần nào khó khăn. Trước đó, ngay sau lễ phát động cấp quốc gia ngày 13/8 tại Hà Nội, chương trình vận động đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng sâu rộng từ các tầng lớp Nhân dân. Thông qua các kênh vận động trực tuyến, chương trình đạt mục tiêu vận động tối thiểu 65 tỷ đồng chỉ trong vòng 30 giờ.

