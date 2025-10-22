Bản lĩnh và nhân ái

Đó là hai phẩm chất được hòa quyện tạo nên vẻ đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân. Khi đối diện thử thách, họ vững vàng không lùi bước; khi sống giữa cộng đồng, họ gần gũi, tận tụy, chan chứa yêu thương. Họ là những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, những con người góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp của lực lượng Công an Nhân dân trong lòng người dân.

“Khắc tinh” của tội phạm ma túy

Quốc lộ 6 - tuyến huyết mạch nối Tây Bắc với miền xuôi, từ lâu được coi như “cung đường ma túy”. Địa hình đèo dốc, quanh co hiểm trở, càng khiến nơi đây trở thành tuyến đường lý tưởng cho các đối tượng phạm tội thực hiện hành vi vận chuyển hàng cấm. Giữ bình yên cho cung đường này đồng nghĩa với việc các chiến sĩ công an đối diện hiểm nguy, luôn phải căng mình trước những thủ đoạn manh động và liều lĩnh.

Trung tá Trương Đức Hậu - cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc (Phòng CSGT) là một trong những người lính trực tiếp bám trụ trên cung đường đầy hiểm nguy ấy. Với tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp, anh trở thành “khắc tinh” của tội phạm ma túy. Từ năm 2016 đến nay, anh đã trực tiếp tham gia khoảng 30 vụ án lớn nhỏ, thu giữ gần 300 bánh heroin cùng hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp - những con số cho thấy sự khốc liệt và căng thẳng trên “trận tuyến” này.

Không ít lần, hiểm nguy ập đến ngay trong lúc làm nhiệm vụ. Tháng 4/2022, trên Quốc lộ 6, khi dừng kiểm tra một chiếc xe ô tô vi phạm tốc độ, Trung tá Hậu phát hiện hành khách có biểu hiện khả nghi, giấu ma túy trong lon nước ngọt. Bị vây ráp, các đối tượng chống trả quyết liệt khiến anh bị thương, song, Trung tá Hậu vẫn cùng đồng đội khống chế, bắt gọn các đối tượng, thu giữ gần 130 gam ketamin, bàn giao cho cơ quan điều tra. Trong vệt máu loang trên gương mặt người chiến sĩ hôm ấy, sáng lên một màu bình yên cho cả cung đường.

Trung tá Trương Đức Hậu (thứ hai từ trái sang) trong chương trình giao lưu, tuyên dương điển hình tiên tiến của lực lượng Công an nhân dân - 75 năm khắc ghi lời Bác.

Trung tá Hậu không chỉ được biết đến với những cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy, anh còn để lại dấu ấn đẹp trong cuộc sống đời thường. Một buổi trưa nắng gắt, phát hiện chiếc ô tô chết máy ngay giữa quốc lộ, anh lập tức phân luồng để tránh ùn tắc, rồi cùng đồng đội đẩy xe vào nơi an toàn. Không dừng lại ở đó, anh còn kiên nhẫn kiểm tra, chỉ cho nữ tài xế cách xử lý sự cố. Hình ảnh người CSGT vừa quả cảm trấn áp tội phạm, vừa tận tình giúp dân trên đường khiến nhiều người xúc động và thêm tin yêu.

Những chiến công nối tiếp đã giúp Trung tá Trương Đức Hậu được nhận nhiều Bằng khen, danh hiệu thi đua qua từng năm tháng. Nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất chính là niềm tin của Nhân dân trên cung đường được anh đảm nhiệm giữ gìn. Vinh dự hơn, năm 2025, khi tên anh được đề cử vào Chương trình “Gương sáng pháp luật” toàn quốc, đó không chỉ là sự ghi nhận mà còn là lời khẳng định: Ở nơi gian khó, luôn có những chiến sĩ công an lặng lẽ thắp sáng bình yên.

Người chiến sĩ thầm lặng

Không phải lúc nào sự quả cảm cũng được đo bằng những cú quật ngã tội phạm. Có khi, nó lặng lẽ nằm trong từng giọt máu đỏ tươi chảy ra từ chính cơ thể mình, để nối dài sự sống cho một người xa lạ. Thiếu tá Chu Hoàng Long - cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, là một người như thế.

Mồ côi cha mẹ từ sớm, anh thấm thía thế nào là giá trị của sự sống, thế nào là nỗi tuyệt vọng của người bệnh trong cơn nguy kịch. Và có lẽ từ những mất mát ấy, anh chọn cách sẻ chia bằng chính dòng máu của mình. Từ thời còn là sinh viên, anh đã nhiều lần tình nguyện hiến máu. Đến khi khoác lên mình màu áo của ngành Công an, nghĩa cử ấy trở thành một phần đời sống.

Hơn 10 năm, gần 40 lần hiến máu, trong đó có 21 lần hiến tiểu cầu khẩn cấp đã nói lên tất cả. Năm 2024, khi được xướng tên trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc, anh mỉm cười: “Tôi chỉ đơn giản làm điều mình thấy cần phải làm”.

Công việc chuyên môn của Thiếu tá Long cũng chẳng kém phần căng thẳng: Giám định pháp y, khám nghiệm hiện trường những vụ án phức tạp. Đó là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và cả tinh thần thép để không gục ngã trước những hình ảnh tang thương, ám ảnh. Đồng đội nhận xét: Long luôn xung phong nhận việc khó và thường là người sau cùng rời hiện trường. Cũng chính bởi sự tận tâm ấy, nhiều năm liền anh được công nhận “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được vinh danh “Điển hình tiên tiến lực lượng Kỹ thuật hình sự toàn quốc”.

Một người chiến sĩ công an vừa mang tinh thần thép của nghề, vừa giữ trái tim đỏ hồng của tình nhân ái. Và anh đã làm sáng lên hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân ở Đất Tổ - âm thầm, tận tụy, đầy nhân văn.

Hai tấm gương sáng ấy chỉ là những lát cắt trong bức tranh rộng lớn của lực lượng Công an Nhân dân hôm nay. Từ những cung đường huyết mạch xuyên núi rừng đến những phố phường sầm uất, từ hiện trường vụ án căng thẳng đến nghĩa cử đời thường, ở đâu cũng có dấu ấn của những người mang trên vai lời thề “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 đã và đang khắc họa nên một thế hệ cán bộ, chiến sĩ vừa kiên cường, bản lĩnh, vừa giàu nhân ái, tận tụy. Chính họ đã làm sáng lên hình ảnh cao đẹp của Công an Nhân dân - lực lượng trung thành, vì Tổ quốc, vì Nhân dân để sống và chiến đấu.

Nguyễn Yến