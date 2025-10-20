Khẩn trương tiêu hủy quả bom phát hiện ở khu Hồng Hà 2, phường Thanh Miếu

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 6931 chỉ đạo việc xử lý, tiêu hủy quả bom được phát hiện tại khu Hồng Hà 2, phường Thanh Miếu, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và môi trường.

Trước đó, ngày 17/10/2025, UBND phường Thanh Miếu có văn bản báo cáo việc phát hiện bom và đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp xử lý. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án di chuyển, tiêu hủy quả bom; đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và môi trường trong toàn bộ quá trình thực hiện.

Ảnh minh họa

Công an tỉnh được giao phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự và chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đường thủy trong thời gian xử lý; đồng thời bố trí lực lượng kiểm soát, không để người dân, phương tiện ra vào khu vực nguy hiểm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp khảo sát, đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến hạ tầng dân sinh, đê điều, thủy lợi và đất đai; hướng dẫn địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, điều chỉnh hoạt động sản xuất khi cần thiết.

UBND phường Thanh Miếu tiếp tục duy trì biện pháp khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, tổ chức canh gác 24/24h, tuyên truyền rộng rãi tới người dân và các chủ phương tiện thủy trên sông Hồng tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của cơ quan chức năng, không hoạt động, sản xuất hoặc canh tác gần khu vực bom cho đến khi hoàn tất việc xử lý.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ được giao phối hợp tuyên truyền, thông tin kịp thời về vụ việc, khuyến cáo nhân dân thực hiện nghiêm chỉ dẫn của cơ quan chức năng, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình xử lý, tiêu hủy bom.

P.V