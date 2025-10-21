Thử thách mới trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

Từ sau ngày 1/7, khi các đơn vị hành chính trong tỉnh Phú Thọ được sắp xếp, sáp nhập theo chủ trương chung của Đảng, Nhà nước, bức tranh an ninh trật tự (ANTT) ở tuyến cơ sở đã có nhiều thay đổi. Cùng với diện tích và dân số tăng lên, đặc điểm địa bàn đa dạng hơn, công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội cũng bước vào giai đoạn thử thách mới.

Sau sáp nhập, Phú Thọ trở thành tỉnh có quy mô dân cư và diện tích lớn hơn đáng kể, trong đó nhiều xã, phường được hợp nhất để hình thành các đơn vị hành chính mới. Sự thay đổi này giúp tinh gọn bộ máy, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cũng khiến nhiệm vụ của lực lượng công an cơ sở trở nên nặng nề hơn.

Phường Phong Châu sau sáp nhập có dân số đông, nhiều khu công nghiệp, khu dân cư tập trung, hàng nghìn lao động nhập cư. “Địa bàn mở ra, dân số tăng, hoạt động sản xuất - kinh doanh phát triển mạnh, nên công tác giữ gìn ANTT cũng phải chuyển mình tương xứng” - một cán bộ công an phường chia sẻ.

Tương tự, xã Tân Lạc sau sáp nhập, diện tích và dân cư đều tăng so với trước. Chỉ tính từ 1/7 đến 20/10, xã đã ghi nhận hàng chục vụ việc cùng nhiều đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, trong đó có tội trộm cắp, cố ý gây thương tích, đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là con số phản ánh rõ áp lực mà lực lượng công an cơ sở đang đối mặt.

Công an xã Lập Thạch tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, giữ gìn sự bình yên cho Nhân dân

Không chỉ tăng về quy mô, đặc thù địa bàn mới còn trở nên phức tạp hơn. Một xã, phường giờ đây có thể vừa có khu công nghiệp, vừa có khu dân cư nông thôn, xen kẽ các tuyến giao thông huyết mạch và khu giáp ranh. Việc quản lý nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng, kiểm tra cơ sở kinh doanh có điều kiện hay tuần tra ban đêm đều đòi hỏi sự linh hoạt và bao quát hơn nhiều so với trước.

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, lực lượng công an Phú Thọ vẫn chủ động, sáng tạo trong việc củng cố thế trận an ninh Nhân dân. Ngay sau khi sáp nhập, công an các xã, phường đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai các kế hoạch đảm bảo ANTT phù hợp với tình hình mới.

Ở nhiều phường, xã trong tỉnh, mô hình “Camera an ninh” và “Zalo an ninh” được mở rộng, tạo thành mạng lưới giám sát 24/24, góp phần phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh. Hệ thống các Ban ANTT, Tổ liên gia tự quản và Tổ liên gia tại doanh nghiệp, trường học được duy trì hiệu quả, góp phần hình thành “mắt thần” toàn dân trên địa bàn rộng.

Tại xã Bình Tuyền (thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ), lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở đã tổ chức hơn 300 lượt tuần tra ban đêm, hòa giải hàng chục vụ mâu thuẫn, xử lý hàng chục trường hợp vi phạm hành chính, góp phần giữ vững bình yên cho Nhân dân.

Công an tỉnh Phú Thọ cũng phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên toàn địa bàn từ đầu tháng 8 đến giữa tháng 9/2025, với mục tiêu giảm ít nhất 5% các vụ phạm pháp hình sự. Chiến dịch được triển khai đồng loạt từ thành thị đến nông thôn, thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong việc “đi trước một bước” để ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa.

Công an xã Tam Dương Bắc phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh

Thách thức lớn nhất hiện nay là phạm vi quản lý địa bàn của mỗi đơn vị hành chính đã mở rộng đáng kể. Một cán bộ công an xã chia sẻ: “Trước kia, chúng tôi quản lý khoảng 8.000 dân, nay sau sáp nhập là gần 20.000. Trong đó có hàng nghìn công nhân tạm trú, hàng trăm cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Nếu không nắm chắc từng khu, từng hộ thì dễ bỏ lọt thông tin, từ đó có thể phát sinh tình huống xấu”.

Sự gia tăng dân cư, đặc biệt là lao động nhập cư, làm xuất hiện thêm các vấn đề mới về an ninh khu trọ, tạm trú, trật tự đô thị, ma túy và tệ nạn xã hội. Nhiều địa bàn giáp ranh giữa khu công nghiệp và khu dân cư cũng trở thành “điểm nóng” tiềm ẩn. Không ít nơi, cơ sở vật chất của công an xã sau sáp nhập vẫn còn thiếu thốn, phải tận dụng trụ sở cũ của UBND xã hoặc mượn hội trường để làm nơi làm việc. Trong khi đó, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, số lượng cán bộ có hạn, dẫn tới áp lực lớn về thời gian và khối lượng công việc.

Công an phường Xuân Hòa tận tình hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính

Một số mô hình tự quản ở cơ sở còn mang tính hình thức, chưa thật sự phù hợp với đặc điểm của địa bàn mới. Việc phối hợp giữa công an xã với các tổ chức, đoàn thể, khu dân cư đôi khi chưa đồng bộ, khiến việc phát hiện, xử lý vi phạm chưa kịp thời. Để vượt qua những thử thách đó, lực lượng công an cơ sở tại Phú Thọ đã và đang thực hiện nhiều biện pháp mang tính căn cơ. Trước hết là rà soát lại toàn bộ địa bàn, xác định rõ các “điểm nóng” về ANTT để tăng cường cán bộ phụ trách. Việc phân công công an chính quy phụ trách từng khu dân cư, từng tổ liên gia được thực hiện theo hướng “bám địa bàn, nắm dân từ gốc”.

Công nghệ cũng đang trở thành trợ lực quan trọng. Hệ thống camera an ninh, nhóm Zalo tương tác nhanh, cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia được ứng dụng trong quản lý tạm trú, tạm vắng, giúp công an cơ sở giám sát hiệu quả hơn. Các mô hình “Liên gia PCCC”, “Tổ tự quản khu trọ” được nhân rộng tại các địa phương có đông công nhân, lao động ngoại tỉnh.

Song song với đó, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng được đẩy mạnh. Người dân được khuyến khích chủ động tham gia bảo vệ ANTT, cung cấp thông tin, phối hợp với công an trong phòng chống tội phạm. “Khi dân hiểu, dân tin, dân tham gia, thì an ninh được giữ vững ngay từ gốc” - đại diện Công an phường Xuân Hòa khẳng định. Đồng thời, Công an tỉnh cũng đang phối hợp với chính quyền rà soát, tận dụng hiệu quả các trụ sở cũ sau sáp nhập làm nơi làm việc của công an xã, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự sau sáp nhập không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành công an, mà còn là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong bối cảnh địa bàn rộng hơn, dân cư đa dạng hơn, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới phương thức quản lý, củng cố thế trận an ninh Nhân dân, tăng cường ứng dụng công nghệ và siết chặt phối hợp giữa các lực lượng.

Từ những bước đi đầu tiên có thể thấy lực lượng Công an Phú Thọ đã chủ động, linh hoạt và kiên trì vượt qua khó khăn để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, tin cậy cho phát triển kinh tế - xã hội.

Giữ bình yên cho mỗi khu phố, mỗi thôn xóm trong bối cảnh mới không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm tin, là lời cam kết của lực lượng Công an Phú Thọ với Nhân dân, dù địa bàn có rộng hơn, thử thách có lớn hơn, thì bình yên vẫn là giá trị cốt lõi được gìn giữ trước hết và trên hết.

Quang Nam