Công an xã Yên Thủy:

Khởi tố đối tượng lợi dụng mạng xã hội lừa đảo bằng chiêu “làm bùa yêu, cắt duyên”

Thông tin từ Công an xã Yên Thủy, trước tình trạng một số đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người dân để hoạt động mê tín dị đoan nhằm trục lợi bất chính, Công an xã Yên Thủy đã tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm một trường hợp điển hình.

Qua công tác rà soát, lực lượng Công an phát hiện tài khoản Facebook có tên “Nhung Đồng Xinh (Cô đồng)” thường xuyên đăng tải các bài viết, video quảng cáo về khả năng “làm bùa yêu, se duyên, cắt duyên, phá duyên, xem bói vận hạn...”, thu hút nhiều người tương tác và liên hệ. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Công an xã Yên Thủy đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh.

Kết quả xác định chủ tài khoản là N.T.N (sinh năm 1991), trú tại Khu phố Tân Khánh, xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ, hiện đang sinh sống cùng người yêu tại xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh. Đặc biệt, vào tháng 4/2025, chị B.T.Nh (sinh năm 1984, trú tại Khu phố Khang Chóng, xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ) đã nhiều lần liên hệ với N thông qua tài khoản nêu trên để “làm bùa”. Theo yêu cầu của N, chị Nh đã chuyển tổng cộng 4.700.000 đồng để “làm bùa trói và phá duyên” và đến ngày 07/10/2025 tiếp tục chuyển thêm 700.000 đồng để “làm bùa công việc”. Toàn bộ giao dịch đều chuyển khoản qua ngân hàng, đối tượng không hề gặp mặt trực tiếp.

Nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ngày 08/10/2025, Công an xã Yên Thủy đã phối hợp với Công an xã Hoàng Vân triệu tập N.T.N để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan Công an, N đã thừa nhận toàn bộ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người dân, đồng thời khẳng định bản thân không có khả năng làm bùa và không được bất kỳ tổ chức, cơ quan nào cho phép hay công nhận các hoạt động như đã quảng cáo.

Đối tượng N.T.N tại Cơ quan Công an

Hiện, Công an xã Yên Thủy đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.T.N về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Công an xã Yên Thủy khuyến cáo: Người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin, không chuyển tiền cho các đối tượng “xem bói, làm bùa” trên mạng; đồng thời tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật để lực lượng Công an kịp thời xử lý.

Đinh Thắng