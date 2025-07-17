Thuế quan Mỹ: Tổng thống Trump sẽ tiếp tục gửi thư thông báo đến hơn 150 nước

Ông Trump nhấn mạnh các quốc gia được gửi thông báo thuế mới không phải là những nước lớn và cũng không có nhiều giao dịch thương mại với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tại Nhà Trắng. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/7 cho biết sẽ tiếp tục gửi thư thông báo mức thuế mới đến hơn 150 quốc gia, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự thương mại khiến các đối tác phải chạy đua để tránh các mức thuế cao khi xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ.

Trả lời báo chí tại Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh rằng các quốc gia này không phải là những nước lớn và cũng không có nhiều giao dịch thương mại với Mỹ. Trong thư, chính quyền Mỹ sẽ nói rõ mức thuế là bao nhiêu.

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump đã liên tục đưa ra các yêu cầu áp thuế đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ, thông báo cho nhiều nền kinh tế về các mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8 tới nếu không thể đàm phán được các điều khoản tốt hơn với Mỹ, khiến các đối tác

thương mại phải gấp rút hành động để tránh các mức thuế cao hơn. Trước đó, thời hạn mà chính quyền Mỹ đưa ra là ngày 9/7.

