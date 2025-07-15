“Thế giới khủng long: Tái sinh” và hậu trường kỳ công chưa từng có

“Thế giới khủng long: Tái sinh” đưa khán giả trở về kỷ Jura bằng hậu trường kỳ công, hạn chế CGI, kết hợp quay thật tại Thái Lan, Malta và Vương quốc Anh.

Trong suốt hành trình kéo dài hơn ba thập kỷ, loạt phim Thế Giới Khủng Long đã không ngừng tiến hóa, từ những cảnh quay sử dụng mô hình hoạt hình đơn giản đến việc áp dụng công nghệ CGI tiên tiến nhất. Tuy nhiên, với “Thế giới khủng long: Tái sinh” (tựa gốc: JURASSIC WORLD REBIRTH), đạo diễn Gareth Edwards đã quyết định trở lại với phương pháp quay thực tế, kết hợp giữa kỹ thuật số và mô hình thực, hạn chế CGI nhất có thể nhằm tái hiện một thế giới khủng long sống động và chân thực hơn bao giờ hết. Bộ phim được quay tại ba quốc gia: Thái Lan, Malta và Vương quốc Anh, nơi đóng góp cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, nơi lại có những trường quay hiện đại bậc nhất. Tái sinh hứa hẹn mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ và chân thực về thế giới khủng long, đồng thời tôn vinh những giá trị cốt lõi của loạt phim: sự vĩ đại của tự nhiên, tinh thần mạo hiểm, khám phá.

Cánh đồng Titanosaurus

Để quay cảnh nhóm thám hiểm bắt gặp một đàn Titanosaurus đang nhởn nhơ gặm cỏ trên cánh đồng nằm bên những vách đá vôi trắng, nhóm sản xuất đã tìm được những vách đá và một cánh đồng, nhưng lại không có cỏ. Vì thế, họ đã cố gắng trồng cỏ khổng lồ bằng hạt giống bản địa của Thái Lan. Sau hai lần thất bại, họ đã thành công bằng cách thuê những người thợ làm vườn từ Anh sang để tạo nên một hệ thống tưới tiêu và phân bón đặc biệt.

Chứng kiến các nhân vật lọt thỏm giữa trảng cỏ và đàn khủng long cổ dài, khán giả như có cảm tưởng đang lạc vào một chiều không gian khác, trở về thế giới cổ đại hàng trăm triệu năm về trước.

Đảo Saint-Hubert

Trong TÁI SINH, đảo Saint-Hubert là một trong những vùng đất cuối cùng trên Trái Đất mà khủng long có thể tồn tại và phát triển, trong bối cảnh phần lớn môi trường hiện đại đã trở nên không thích hợp với chúng. Đây là nơi đặt cơ sở nghiên cứu bí mật của InGen, chứa đựng những bí mật kinh hoàng và những sinh vật đột biến do các thí nghiệm gen thất bại. Vùng đất này mang ý nghĩa biểu tượng cho cuộc chiến sinh tồn của các loài khủng long và sự giao thoa giữa khoa học, con người và thiên nhiên.

Bối cảnh đảo Saint-Hubert được tái hiện qua cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ của Thái Lan. Những khu rừng nhiệt đới rậm rạp, đầm lầy ngập mặn, thác nước và vách đá vôi dựng đứng tạo nên khung cảnh chân thực cho thế giới của loài khủng long. Bãi biển Sunset ở đảo Ko Kradan, tỉnh Trang, là nơi nhóm nhân vật đặt chân lên đảo, trong khi một mỏ đá ngập nước được dùng để quay cảnh gia đình Delgado đối mặt với T.rex.

Vách đá Quetzalcoatlus

Để bày tỏ sự tôn vinh với “Indiana Jones and the Temple of Doom”, Gareth Edwards đã chỉnh sửa phân cảnh Quetzalcoatlus trong kịch bản của David Koepp và đưa vào trong đó một ngôi đền cổ được dựng bên vách đá cao chót vót gần thác nước. Nhóm thực hiện đã tìm được một địa điểm gần công viên Quốc gia của Thái Lan ở tỉnh Krabi nhưng những quy định về việc quay phim ở đó đã không cho phép nhóm của Clyne có thể xây dựng hay tận dụng các cảnh quan này. Theo như chia sẻ của chỉ đạo nghệ thuật Alex Cameron (“Prometheus”, “X-Men: First Class”), bộ phận mỹ thuật đã dựng lên một ngôi đền bên ngoài công viên và phủ xanh bối cảnh này bằng màu xanh lá cây của riêng họ.

Bản thân thác nước đã được tạo ra bằng hiệu ứng hình ảnh, sử dụng những thước phim mà một đội quay phim đã ghi lại được tại một thác nước ở Ấn Độ.

Phòng thí nghiệm InGen và ngôi làng

Không gian bên trong của khu phức hợp InGen bị bỏ hoang trên Đảo Saint-Hubert cùng mạng lưới đường hầm phức tạp nằm bên dưới đã được dựng lên tại 3 sân khấu tại phim trường Sky Studios Elstree ở Anh. Một sân khấu khác cũng đã được sử dụng để dựng lên phần nội thất của ngôi đền, vốn được lấy cảm hứng từ kiến trúc của bộ tộc Aztec và Maya cùng những mẫu thiết kế trong “Raiders of the Lost Ark”.

Ekip cũng đã dựng lên một số công trình cho ngôi làng InGen ở Elstree, bao gồm một trạm xăng nhỏ kiêm cửa hàng tiện lợi bán đầy các mặt hàng mang thương hiệu InGen. Trong câu chuyện, cửa hàng đã bị ngập nước và đóng cửa suốt nhiều năm. Vì vậy, giám sát đạo cụ Laura Skinner cùng nhóm của mình đã vận dụng tài năng của họ để làm cho các bối cảnh này trông thật ảm đạm và xuống cấp.

Đội ngũ tài hoa đứng sau bom tấn hoành tráng bậc nhất mùa hè

Đứng sau phần bối cảnh cực kỳ công phu của THẾ GIỚI KHỦNG LONG: TÁI SINH là đội ngũ sáng tạo quy tụ những tên tuổi hàng đầu trong ngành điện ảnh. Quay phim John Mathieson – hai lần được đề cử Oscar – và thiết kế sản xuất James Clyne đã cùng nhau tái dựng thế giới cuối cùng của loài khủng long với hình ảnh sống động và chân thực. Phim còn quy tụ hai bậc thầy về kỹ xảo: Neil Corbould – chủ nhân hai tượng vàng Oscar cho Gravity và Gladiator, cùng giám sát hiệu ứng hình ảnh David Vickery, người từng nhận đề cử Oscar cho công việc hiệu ứng hình ảnh.

“Thế giới khủng long: Tái sinh” đã đạt được thành công vang dội ngay từ những ngày đầu ra mắt. Bộ phim thu về 91,5 triệu USD trong ba ngày cuối tuần đầu tiên tại thị trường Bắc Mỹ, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 318,3 triệu USD sau năm ngày công chiếu. Thành tích này không chỉ vượt qua dự đoán ban đầu mà còn giúp bộ phim trở thành bom tấn có doanh thu mở màn lớn nhất năm 2025 của Universal Studios. Bên cạnh đó, phim cũng nhanh chóng vươn lên đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tại Việt Nam trong tuần vừa qua.

Nguồn vtv.vn