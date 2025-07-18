Quốc phòng - An ninh
Xã Chí Đám tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Ngày 18/7, UBND xã Chí Đám tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2025”.

Xã Chí Đám tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng cán bộ và Nhân dân xã Chí Đám.

Xã Chí Đám có 34 khu dân cư với trên 27.500 nhân khẩu. Địa bàn xã rộng, giáp ranh với tỉnh Tuyên Quang gây khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Những năm qua, xã Chí Đám đã làm tốt công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên các mặt: Lãnh đạo, chỉ đạo; tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, quần chúng Nhân dân tham gia công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Xây dựng, tổ chức luyện tập, diễn tập các phương án, thực hiện các kế hoạch bảo đảm ANTT. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản ANTT; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”...

Nhờ đó, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã được phát triển sâu, rộng mang lại hiệu quả thiết thực. Xã duy trì hoạt động 6 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”: Phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư; Vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Móc khoá an ninh; Camera an ninh... Phát huy hiệu quả mô hình “Cụm liên kết đảm bảo ANTT vùng giáp ranh”...

Xã Chí Đám tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Xã Chí Đám vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2025.

Xã Chí Đám tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Công an xã Chí Đám nhận Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và tổ chức các hoạt động tiến tới “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2025.

Xã Chí Đám tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Giám đốc Công tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và tổ chức các hoạt động tiến tới “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2025.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” cũng đã được Nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực, tự giác tham gia, qua đó tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an ninh được đảm bảo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Lực lượng Công an xã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị- xã hội làm tốt công tác tham mưu, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời giải quyết các vụ việc về ANTT, không để xảy ra điểm nóng phức tạp...

Tại Ngày hội, lãnh đạo Công an tỉnh đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng cán bộ và Nhân dân xã Chí Đám.

Xã Chí Đám tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND xã Chí Đám vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và tổ chức các hoạt động tiến tới “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2025.

Xã Chí Đám tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn tại Ngày hội.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và tổ chức các hoạt động tiến tới “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2025 của xã Chí Đám đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh; Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND xã Chí Đám.

Lệ Oanh



