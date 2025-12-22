Công an xã Yên Lạc kịp thời giúp dân nhận lại tiền chuyển nhầm

Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì Nhân dân phục vụ, ngày 21/12, Công an xã Yên Lạc đã kịp thời tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ ông Hoàng Văn Tư, trú tại xã Yên Lạc, lấy lại số tiền chuyển khoản nhầm qua ngân hàng.

Cán bộ Công an xã Yên Lạc trực tiếp hỗ trợ ông Hoàng Văn Tư nhận lại số tiền đã chuyển khoản nhầm

Trước đó, ông Hoàng Văn Tư trình báo việc chuyển nhầm số tiền 6.470.000 đồng vào tài khoản của bà Bùi Thị Chúc, trú tại xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ trong hơn một giờ đồng hồ, Công an xã Yên Lạc đã nhanh chóng xác minh vụ việc, đồng thời phối hợp với Công an xã Chiêm Hóa để liên hệ, làm việc với người nhận tiền.

Qua quá trình xác minh, tuyên truyền và vận động, với tinh thần thiện chí, hợp tác, bà Bùi Thị Chúc đã tự nguyện hoàn trả đầy đủ số tiền chuyển nhầm cho ông Hoàng Văn Tư. Vụ việc được giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Từ vụ việc trên, Công an xã Yên Lạc khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận để tránh sai sót; đồng thời, khi phát hiện chuyển nhầm hoặc nhận được tiền không rõ nguồn gốc, cần chủ động liên hệ với cơ quan Công an để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Kim Liên