Công an xã An Nghĩa chủ động bảo đảm ANTT giáo xứ Đồng Danh trong dịp Noel

Những ngày cuối tháng 12, hòa chung không khí rộn ràng của mùa Giáng sinh, các giáo xứ trên địa bàn tỉnh đang tất bật chuẩn bị cho lễ Noel. Tại xã An Nghĩa, để bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành, trang nghiêm, lực lượng Công an xã đã chủ động triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định tình hình tại cơ sở.

Giáo xứ Đồng Danh trên địa bàn xã An Nghĩa có 5 giáo họ với tổng số 1.723 hộ giáo dân. Xác định dịp Noel là thời điểm tập trung đông người, nhu cầu đi lại, sinh hoạt tôn giáo tăng cao, Công an xã đã sớm xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, trọng tâm là khu vực nhà thờ và các tuyến đường lân cận. Lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với Ban hành giáo, các đoàn thể và tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở để nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh.

Lực lượng Công an xã và tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phối hợp với Ban hành giáo nắm chắc tình hình.

Trao đổi về công tác chuẩn bị Noel, Cha xứ Trần Truyền Giáo cho biết: “Ngay từ đầu tháng 12, Ban hành giáo đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng Công an xã trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Giáng sinh. Sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình của lực lượng công an đã giúp Ban yên tâm hơn trong công tác tổ chức, bà con giáo dân tham dự thánh lễ trong không khí trang nghiêm, an toàn và ấm áp.”

Trong những ngày cao điểm, Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, bố trí lực lượng trực tại các khung giờ diễn ra các hoạt động mừng Giáng sinh, nhất là đêm Noel. Công tác phân luồng giao thông, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông được thực hiện linh hoạt, bảo đảm việc đi lại của bà con giáo dân và Nhân dân được thuận lợi.

Bên cạnh đó, lực lượng công an xã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, phòng ngừa cháy nổ, không để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật. Sự gần gũi, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ từ phía linh mục, Ban hành giáo và bà con giáo dân.

Giáo xứ Đồng Danh hân hoan chuẩn bị mừng đại lễ Giáng sinh.

Thượng tá Lỗ Văn Tiến, Trưởng Công an xã An Nghĩa cho biết: “Với tinh thần chủ động, chúng tôi xác định bảo đảm an ninh, trật tự dịp Noel là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, chúng tôi đã phân công các lực lượng trực để các hoạt động tôn giáo diễn ra trang nghiêm, an toàn; không xảy ra ùn tắc giao thông, mất trật tự hay các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh. Việc phối hợp chặt chẽ với giáo xứ và các lực lượng tại chỗ bảo đảm an toàn cho các hoạt động tôn giáo diễn ra vui tươi, lành mạnh, đúng pháp luật.”

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, tình hình an ninh, trật tự tại giáo xứ Đồng Danh trong dịp Noel được ổn định. Sự chủ động, trách nhiệm của lực lượng Công an xã An Nghĩa không chỉ góp phần mang lại mùa Giáng sinh bình an cho giáo xứ, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở.

Đinh Thắng