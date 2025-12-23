Quân khu 2 kiểm tra công tác tuyển quân

{title}
{publish}
{head}
Ngày 23/12, Thiếu tướng Tô Quang Hanh - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 cùng đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác tuyển quân tại phường Thanh Miếu và xã Lâm Thao. Cùng đi có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh.
Đoàn công tác làm việc tại xã Lâm Thao.
Kiểm tra cho thấy, Ban Chỉ huy Quân sự phường Thanh Miếu và xã Lâm Thao đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyển quân. Các thành viên hội đồng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức sơ tuyển, khám tuyển nghiêm túc, đúng quy định, kiên quyết khắc phục tình trạng gian lận trong khám sức khỏe. Qua khám tuyển, phường Thanh Miếu và xã Lâm Thao đã tuyển chọn được 75 công dân có đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ.
Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Tô Quang Hanh yêu cầu phường Thanh Miếu và xã Lâm Thao tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nắm chắc số lượng công dân đủ điều kiện nhập ngũ; triển khai chặt chẽ các bước tiếp theo như thâm nhập, nắm bắt hoàn cảnh gia đình, tâm tư, nguyện vọng, rà soát tiêu chuẩn chính trị. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát lệnh và giao lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2026; phối hợp với các ban xây dựng Đảng tạo điều kiện bồi dưỡng, phát triển Đảng cho thanh niên nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao.
Huy Thắng – Trọng Lộc
