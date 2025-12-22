Trại tạm giam số 3 phát động phong trào thi đua “Ba nhất"

Trại tạm giam số 3, Công an tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” với chủ đề “Kỷ luật là nền tảng – Trung thành là cốt lõi – Gần dân là thước đo”.

Phong trào thi đua “Ba nhất” có ý nghĩa chính trị, tư tưởng quan trọng, là hành động cụ thể hóa việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong điều kiện đặc thù, nhiệm vụ nặng nề, thường xuyên đối mặt với nhiều khó khăn, phức tạp và rủi ro. Việc phát động phong trào nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và ý chí phấn đấu trong mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS), góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn cơ sở giam giữ, xây dựng đơn vị kỷ luật, chính quy, nhân văn, hiệu quả.

Theo nội dung phong trào, với tiêu chí “Kỷ luật nhất”, mỗi CBCS tuyệt đối chấp hành chủ trương, mệnh lệnh, quy trình công tác; thực hiện nghiêm điều lệnh Công an nhân dân; duy trì nghiêm chế độ trực ban, canh gác, dẫn giải, bảo vệ mục tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ sở giam giữ. Với tiêu chí “Trung thành nhất”, CBCS kiên định lập trường chính trị, tư tưởng; trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và đơn vị; thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, nêu cao tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Với tiêu chí “gần dân nhất”, CBCS thể hiện tinh thần tôn trọng, lắng nghe, tận tụy phục vụ Nhân dân; có thái độ chuẩn mực khi làm việc với thân nhân người bị tạm giữ, tạm giam; tích cực tham gia công tác dân vận, các hoạt động an sinh xã hội, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Công an và Nhân dân.

Phong trào “Ba nhất” của Trại tạm giam số 3 được cụ thể hóa với 21 nội hàm trọng tâm, là hệ giá trị cốt lõi, chuẩn mực của người chiến sĩ Công an nhân dân, từ kỷ luật trong tư tưởng, trung thành trong hành động, gần dân trong phục vụ đến xây dựng văn hóa ứng xử, liêm chính, tận tụy và trách nhiệm trong công việc. Thông qua phong trào, đơn vị tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, bản lĩnh, ý chí chiến đấu, ý thức tổ chức kỷ luật, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đàm Duy - Trại tam giam số 3