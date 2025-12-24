An toàn giao thông bắt đầu từ kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

Những năm gần đây, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) liên quan đến lứa tuổi học sinh trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Dù các cơ quan chức năng, nhà trường và gia đình có nhiều nỗ lực trong tuyên truyền, giáo dục, song thực tế vi phạm giao thông trong học sinh vẫn còn phổ biến, đòi hỏi những giải pháp căn cơ, lâu dài, trong đó việc nâng cao kỹ năng lái xe an toàn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết.

Học sinh Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, phường Xuân Hòa được trang bị, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.

Theo thống kê của Công an tỉnh, trong năm 2025, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 7.000 trường hợp học sinh vi phạm TTATGT. Các lỗi vi phạm tập trung vào việc không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô nhưng vẫn tham gia giao thông; vi phạm tốc độ; giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện và nhiều hành vi vi phạm khác. Những con số trên cho thấy, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận học sinh còn nhiều hạn chế, dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) đối với lứa tuổi này luôn hiện hữu ở mọi lúc, mọi nơi.

Thực tế đã có một số vụ TNGT thương tâm liên quan đến học sinh xảy ra trên địa bàn tỉnh. Điển hình là vụ tai nạn xảy ra tại xã Lập Thạch vào tháng 8/2025, khi hai học sinh điều khiển xe máy chở nhau, phóng nhanh vượt ẩu và va chạm với người đi xe đạp cùng chiều. Hậu quả khiến 2 người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng. Nguyên nhân vụ việc được xác định do các em chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, thiếu kỹ năng xử lý tình huống và không chấp hành các quy định an toàn khi tham gia giao thông. Vụ tai nạn là hồi chuông cảnh báo về những rủi ro khôn lường nếu học sinh thiếu kiến thức, kỹ năng và ý thức khi điều khiển phương tiện.

Trước thực trạng đó, các cơ quan chức năng của tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm TNGT trong lứa tuổi học sinh. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng cấp học. Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực cổng trường học, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe, phòng ngừa chung.

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong công tác phòng ngừa TNGT cho học sinh là việc tổ chức các chương trình hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại các nhà trường, nhất là đối với học sinh trung học phổ thông. Vừa qua, chương trình này được tổ chức tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, phường Xuân Hòa, thu hút đông đảo sự tham gia của học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh. Tại đây, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh trực tiếp phổ biến, hướng dẫn cho học sinh những nội dung lý thuyết cơ bản và kỹ năng lái xe an toàn. Các em được trang bị kiến thức về cách kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi tham gia giao thông; tư thế ngồi lái xe đúng, an toàn để đảm bảo khả năng quan sát và xử lý tình huống; cách lựa chọn và kiểm tra mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đội mũ đúng quy cách cũng như việc sử dụng trang phục phù hợp khi điều khiển phương tiện nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân và người xung quanh.

Chia sẻ sau khi tham dự chương trình, em Nguyễn Vĩnh Lợi, học sinh lớp 11A1 cho biết: "Trước đây bản thân chủ yếu điều khiển xe theo thói quen, chưa quan tâm đúng mức đến việc kiểm tra phương tiện hay tư thế ngồi lái xe. Sau khi được các chú cảnh sát giao thông hướng dẫn, em mới hiểu rõ vì sao phải kiểm tra phanh, lốp xe trước khi đi, cũng như đội mũ bảo hiểm đúng cách để đảm bảo an toàn. Phần thực hành trên sa hình giúp em tự tin hơn khi xử lý các tình huống giao thông".

Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, thầy Ngô Trọng Tuyến - Phó Hiệu trưởng nhà trường đánh giá, việc lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp tham gia giảng dạy, hướng dẫn đã tạo sự gần gũi, dễ hiểu, giúp các em tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, hiệu quả hơn. Nhà trường mong muốn những chương trình như này sẽ tiếp tục được tổ chức thường xuyên để học sinh có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng, nâng cao ý thức, góp phần giảm thiểu TNGT trong lứa tuổi học sinh.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, năm 2025, đơn vị đã tổ chức 67 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp về TTATGT tại các trường học, với sự tham gia của 49.054 giáo viên, học sinh, 30.230 phụ huynh. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của cơ quan công an, gia đình và nhà trường cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong công tác giáo dục, quản lý, để mỗi học sinh thực sự trở thành một người tham gia giao thông an toàn, có trách nhiệm.

Lê Minh