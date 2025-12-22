Giáo dục truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” từ những hoạt động trải nghiệm thực tế

Giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, những giá trị truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn được gìn giữ và lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, gần gũi. Tại Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 đóng quân trên địa bàn xã Bình Tuyền, các hoạt động tham quan, trải nghiệm thực tế để giáo dục truyền thống, bồi đắp hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” cho thế hệ trẻ đang được phát huy.

Các em học sinh trực tiếp tìm hiểu và được hướng dẫn các thao tác gấp chăn màn của bộ đội.

Trong những ngày này cả nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, chương trình tham quan, trải nghiệm doanh trại quân đội do Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 tổ chức đã thu hút sự tham gia của học sinh, đoàn viên thanh niên, giáo viên và phụ huynh trên địa bàn. Thông qua việc tham quan phòng truyền thống, người tham gia được tiếp cận với những hình ảnh, hiện vật lịch sử gắn liền với chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và Trung đoàn “Thành đồng biên giới” nói riêng. Những câu chuyện về các thế hệ cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc đã để lại ấn tượng sâu sắc, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Không chỉ nghe và xem, các hoạt động trải nghiệm còn tạo điều kiện để các em trực tiếp hòa mình vào đời sống quân ngũ. Từ việc thực hành gấp chăn màn, sắp xếp nội vụ, tham quan nơi ăn ở, học tập, huấn luyện đến giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cùng cán bộ, chiến sĩ, mỗi hoạt động đều phản ánh rõ nét nền nếp chính quy, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của người lính.

Các cháu nhỏ háo hức khi được xem các chú bộ đội diễu hành.

Chia sẻ cảm xúc khi được cùng các con tham gia buổi trải nghiệm tại Trung đoàn 165, chị Tẩn Thị Thu Hà (xã Bình Xuyên) cho biết: Chúng tôi luôn tự hào và biết ơn những đóng góp to lớn của Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với đất nước. Được trực tiếp tham gia cùng các con trong môi trường quân đội giúp tôi hiểu rõ hơn sự vất vả, kỷ luật và trách nhiệm của người lính. Đây là trải nghiệm rất ý nghĩa đối với cả phụ huynh và các cháu.

Đối với các cơ sở giáo dục, những hoạt động này mang giá trị giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Đây cũng là nguồn tư liệu sinh động để các nhà trường sáng tạo nội dung giảng dạy cho học sinh. Bà Dương Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Mỹ (xã Bình Tuyền) nhận định: Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế tại đơn vị quân đội, các em học sinh dần hình thành lòng biết ơn, tình yêu quê hương, đất nước và sự trân trọng đối với hình ảnh người Bộ đội Cụ Hồ. Đây là nền tảng quan trọng để các em trở thành những công dân có ích trong tương lai.

Cháu yêu chú bộ đội.

Có thể thấy, việc tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm thực tế tại các đơn vị quân đội không chỉ giúp giáo dục truyền thống yêu nước, mà còn góp phần vun đắp ước mơ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Đây là cách làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu đổi mới công tác giáo dục truyền thống trong giai đoạn hiện nay. Em Nguyễn Minh Anh, học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên tham gia chương trình, bày tỏ: Lần đầu được vào doanh trại, em thấy các chú bộ đội rất nghiêm túc nhưng cũng rất thân thiện. Em thích nhất là được học gấp chăn màn và xem các chú luyện tập. Được tham quan thực tế em càng yêu quý và kính trọng các chú bộ đội hơn.

Với Trung đoàn 165 anh hùng, việc mở rộng các hoạt động trải nghiệm cũng là trách nhiệm và tình cảm của người lính đối với Nhân dân. Thiếu tá Lê Đức Linh, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn, khẳng định: Giáo dục truyền thống yêu nước không chỉ là nhiệm vụ trong nội bộ quân đội mà còn là trách nhiệm chung với xã hội. Từ đầu tháng 12 đến nay, chúng tôi đã tổ chức cho nhiều trường học trên địa bàn đóng quân và một số địa phương trong và ngoài tỉnh tham gia trải nghiệm. Thông qua các hoạt động này, chúng tôi mong muốn giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống quân đội, từ đó thêm yêu Tổ quốc, có ý thức rèn luyện, cống hiến.

Các cháu học sinh hào hứng khi được tham quan doanh trại bộ đội.

Có thể khẳng định, giáo dục truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế là cách làm hiệu quả, phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Từ những việc làm cụ thể, gần gũi, hình ảnh người lính cách mạng tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm công dân cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Kim Liên