Tuổi cao, gương sáng trong đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở

Với tinh thần “tuổi cao, gương sáng”, người cao tuổi ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Bằng uy tín, kinh nghiệm sống và tinh thần trách nhiệm cao, họ đã và đang trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho thôn xóm, khu dân cư.

Người cao tuổi xã Tam Sơn tích cực tuyên truyền các quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa vi phạm về đất đai trên địa bàn.

Hiện nay, toàn tỉnh có hàng chục nghìn người cao tuổi tham gia các hoạt động xã hội, trong đó nhiều người được tín nhiệm giữ những vị trí quan trọng như trưởng thôn, bí thư chi bộ, thành viên ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ hòa giải. Dù ở cương vị nào, người cao tuổi luôn nêu gương, tích cực vận động con cháu và cộng đồng sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, chủ động tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh tại địa phương.

Ông Lê Xuân Lợi - người cao tuổi xã Tam Sơn là một trong những cá nhân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Ông luôn cho rằng việc giữ gìn an ninh trật tự không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an, mà là trách nhiệm chung của toàn dân, trong đó người cao tuổi cần đi đầu, làm gương. Từ suy nghĩ đó, ông tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, kịp thời phản ánh những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định ngay từ cơ sở.

Là người có uy tín trong cộng đồng, ông Trương Minh Sáu, Trưởng thôn Trung Mầu, xã Bình Tuyền tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai mô hình “Dòng họ Trương tự quản về an ninh, trật tự”. Bằng sự gương mẫu và uy tín cá nhân, ông Sáu đã vận động các thành viên ký cam kết thực hiện giao ước thi đua giữ gìn an ninh trật tự. Nắm vững địa bàn và phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Sán Dìu, ông kiên trì đến từng gia đình tuyên truyền, vận động, kiên quyết không để xảy ra tình trạng học sinh bỏ học, vi phạm pháp luật. Thông qua các cuộc họp dòng họ, ông tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn như cờ bạc, ma túy, mại dâm; vận động các hộ gia đình đồng thuận với chủ trương của Nhà nước trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, góp phần triển khai hiệu quả các dự án trên địa bàn, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự. Ông còn hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn nội bộ, tự nguyện cùng người thân hiến hơn 360m2 đất làm đường liên thôn, góp phần tích cực vào xây dựng nông thôn mới. Với những đóng góp thiết thực, ông Trương Minh Sáu nhiều lần được các cấp biểu dương, khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Xác định gia đình là nền tảng trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Hội Người cao tuổi các cấp đã phát động cuộc vận động “Xây dựng gia đình người cao tuổi không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”. Đến nay, 100% hội viên người cao tuổi trong tỉnh đã đăng ký thực hiện, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và quyết tâm trong việc chung tay cùng cộng đồng giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Hằng năm, Hội Người cao tuổi các cấp đã phối hợp với công an tổ chức nhiều lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên. Các hội thi tìm hiểu pháp luật được tổ chức rộng khắp, thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy.

Đối với những thanh, thiếu niên hư, người nghiện ma túy, người có quá khứ lầm lỗi trở về địa phương, người cao tuổi ở cơ sở luôn chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động, cảm hóa, giúp đỡ, tạo điều kiện để họ từng bước ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Theo đánh giá của Công an tỉnh, các mô hình phòng, chống tội phạm có sự tham gia của người cao tuổi đang phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần hạn chế mâu thuẫn, tranh chấp, không để hình thành điểm nóng, giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát huy truyền thống “kính già, trọng thọ”, thời gian tới, các cấp, các ngành sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia sâu rộng hơn vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, qua đó khẳng định vai trò, vị trí của người cao tuổi trong xây dựng cơ sở an toàn, bình yên và văn minh.

Lê Minh