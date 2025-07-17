Sạt lở nghiêm trọng bờ, vở sông Thao

Thời gian qua, do ảnh hưởng mưa to diện rộng, tại khu vực thượng nguồn sông Thao, mực nước sông dâng cao, dòng chảy thay đổi liên tục gây ra tình trạng dòng chảy xiết, dòng chủ lưu áp sát bờ tả, làm lòng sông bị xói sâu, dẫn đến sạt lở nghiêm trọng bờ, vở sông tại địa bàn xã Lâm Thao.

Tình trạng sạt lở bờ sông Thao ngày càng nghiêm trọng đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Cụ thể, đoạn từ Km72 - Km73+200 đã xảy ra tình trạng sạt lở bờ, vở sông với chiều dài khoảng 1,2km, chiều rộng trung bình khoảng 40m. Đặc biệt nghiêm trọng là đoạn từ Km72+800 đến Km73+100, nơi xảy ra hiện tượng xoáy sâu, sạt lở khoảng 60m phần bãi bồi, ăn sâu đến sát chân kè, cách đỉnh mái kè chỉ còn từ 8 - 10m, nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân.

Trước tình hình trên, UBND xã Lâm Thao đã khẩn trương chỉ đạo các khu dân cư dọc tuyến đê tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình sạt lở, khoanh vùng các khu vực nguy hiểm. Tuyên truyền, vận động người dân không chăn thả gia súc, không đi vào khu vực có nguy cơ sụt lún, sạt lở cao. Đồng thời, thực hiện kiểm tra thường xuyên, kịp thời báo cáo UBND xã để có biện pháp ứng phó phù hợp, đảm bảo an toàn cho người dân.

Sạt lở bờ sông Thao tại xã Lâm Thao.

UBND xã Lâm Thao cũng kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm có phương án xử lý, gia cố kè tại các khu vực chưa được kiên cố hóa để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ đời sống và sản xuất của nhân dân địa phương.

Clip sạt lở phóng viên Báo Phú Thọ điện tử ghi nhận sáng 17/7.

Trường Quân