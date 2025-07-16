Truyền thông Malaysia thất vọng tột độ sau trận thua sốc U23 Philippines

Thất bại 0-2 trước Philippines trong ngày ra quân khiến U23 Malaysia không chỉ đối diện nguy cơ bị loại sớm, mà còn trở thành tâm điểm chỉ trích từ truyền thông và người hâm mộ trong nước.

Tại bảng A U23 Đông Nam Á Mandiri Cup 2025, Malaysia được kỳ vọng sẽ cạnh tranh vé vào bán kết với Indonesia. Tuy nhiên, trận thua ngay ở lượt mở màn trước Philippines - đội bị đánh giá thấp hơn đã khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Truyền thông Malaysia không giấu nổi sự tức giận và thất vọng, khi đội bóng được cho là vượt trội hoàn toàn về kiểm soát bóng (70%) nhưng lại bất lực trong khâu dứt điểm.

Tờ New Straits Times (NST) giật tít đầy chua chát “Malaysia nhận được bài học từ người Philippines”, và nhận xét: “Young Tigers được kỳ vọng sẽ dễ dàng vượt qua đối thủ, nhưng cú đúp của cầu thủ 18 tuổi Otu Bisong trong hiệp một đã khiến huấn luyện viên Nafuzi Zain có khởi đầu tồi tệ trong lần đầu tiên dẫn dắt đội”.

NST mô tả hai bàn thua của Malaysia đến từ sự thiếu tập trung nơi hàng thủ: “Bisong đã trừng phạt hàng phòng ngự chậm chạp của Malaysia ngay từ đầu trận... một pha phản công khéo léo khiến hàng thủ đối phương hoàn toàn bất lực”.

U23 Philippines gây sốc khi bất ngờ thắng U23 Malaysia trong trận ra quân

Cũng theo NST, dù dứt điểm tới 21 lần (5 trúng đích), Malaysia không thể ghi bàn và phải trả giá đắt: “Các cầu thủ đã lo lắng và mắc lỗi vì chỉ chăm chăm nhìn bóng. Chúng ta đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng”.

Tờ The Star gọi đây là “thất bại bất ngờ”, còn hãng tin quốc gia Bernama khẳng định: “Sự lo lắng ban đầu khiến Malaysia thua Philippines”. Trong bài viết, Bernama dẫn lời HLV Nafuzi Zain, người đã thừa nhận các học trò gặp nhiều áp lực tâm lý: “Hàng phòng ngự của chúng tôi đã bộc lộ một số sai sót và sự lo lắng khi bắt đầu trận đấu, tạo điều kiện cho Philippines ghi bàn”.

Dù thất vọng với kết quả, HLV Zain vẫn cố gắng bảo vệ học trò, cho rằng đội hình hiện tại còn rất trẻ và thiếu kinh nghiệm quốc tế. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đã cố gắng phản công để gỡ hòa, nhưng khi bị dẫn trước, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn”.

Cũng trong buổi họp báo sau trận, ông gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ: “Tôi xin lỗi vì không thể giành chiến thắng, nhưng chúng tôi sẽ cải thiện khâu chuẩn bị cho các trận đấu với Brunei và Indonesia sắp tới”.

Hậu vệ Ubaidullah Shamsul cũng chỉ ra nguyên nhân thất bại từ chính đội hình: “Cự ly đội hình quá rộng khiến chúng tôi không thể lùi về kịp trong các pha phản công của đối phương”. Anh bày tỏ hy vọng toàn đội sẽ rút ra được bài học quý giá và chơi tốt hơn ở hai lượt trận còn lại.

Trận thua này buộc U23 Malaysia phải thắng Brunei ngày 18/7 và sau đó là Indonesia vào 21/7 nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, giới chuyên môn trong nước đang tỏ ra lo ngại cho cơ hội vượt qua vòng bảng của đội bóng.

Trong khi chính sách nhập tịch đã mang lại thành quả ở cấp độ ĐTQG, như chiến thắng 4-0 trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup, thì ở cấp độ trẻ, Malaysia vẫn chưa có lứa kế cận đủ bản lĩnh để chinh phục đấu trường khu vực. Truyền thông nước này cho rằng nếu không cải tổ mạnh mẽ, bóng đá trẻ Malaysia sẽ còn tụt lại xa hơn trong cuộc đua với Thái Lan, Indonesia hay Việt Nam.

Nguồn thethao247