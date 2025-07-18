Nhiều xác lợn chết bị vứt trôi nổi trong ao thủy sản khu Đồng Trằm

{title}
{publish}
{head}
Ngày 18/7, nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc phát hiện nhiều xác lợn chết vứt trôi nổi trong ao thuỷ sản tại khu Đồng Trằm, xã Bản Nguyên (xã Cao Xá cũ), phóng viên Báo và phát thanh truyền hình tỉnh đã có mặt tại hiện trường để xác minh sự việc.
Ghi nhận thực tế tại hiện trường lúc 10 giờ sáng nay, tại ao nuôi thuỷ sản đa số xác lợn đang trong quá trình phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối nồng nặc, mặt nước ao đã nổi váng đặc, thậm chí xuất hiện tình trạng cá chết quanh bờ. Xung quanh các xác lợn phân hủy còn hàng trăm bao tải trắng trôi nổi, chưa xác minh bên trong. Theo người dân địa phương, tình trạng này đã xuất hiện cách đây vài tuần, khiến người dân lo sợ. Tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh tại cơ sở.
Theo phản ánh của người dân, tại khu Đồng Trằm, xã Bản Nguyên (xã Cao Xá cũ) có nhiều xác lợn chết vứt trôi nổi trong ao thuỷ sản.
Xác lợn chết bị vứt trôi nổi phân huỷ bốc mùi hôi thối.
Ngoài xác lợn chết, nhiều bao tải chứa vật chưa xác minh, thậm chí xuất hiện nhiều cá chết nổi lềnh phềnh trên mặt ao.
Trước những ghi nhận vụ việc trên, phóng viên đã liên hệ tới chính quyền địa phương vào cuộc, xử lý.
Trước những ghi nhận vụ việc trên, phóng viên đã liên hệ tới chính quyền địa phương vào cuộc, xử lý. Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.
Tuấn - Phương - My
baophutho.vn Ngày 11/8, Tổ Công tác rà soát, sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc; xây dựng phương án xử lý tài sản dôi dư của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi...
baophutho.vn Sáng 11/8, đồng chí Quách Tất Liêm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị công tác bàn giao chủ đầu tư các dự án trên địa bàn...
baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào hồi 17h50’ ngày 10/8, Công an xã Mai Châu nhận được tin báo về việc một du khách nước ngoài gặp nạn...
baophutho.vn Ngày 10/8 tại phường Vĩnh Phúc, nhà phân phối uỷ quyền 4S BYD EV Vĩnh Phúc đã tổ chức khai trương showroom ô tô BYD EV Vĩnh Phúc. Tới dự có...
baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau nhiều giờ tìm kiếm, khoảng 19h50’ hôm nay (9/8/2025), các lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an...
baophutho.vn Ngày 9/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF)...
baophutho.vn Sáng 9/8, Đoàn công tác của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã về thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ; kiểm...
baophutho.vn Ngày 18/7, đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình hoạt động của chính quyền sau sắp xếp đơn vị hành chính...
baophutho.vn Ngày 18/7, đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì hội...
baophutho.vn Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, sáng 18/7 tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội...
baophutho.vn Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số...
baophutho.vn Ngày 18/7, Tổ công tác số 7 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm tổ trưởng đã chỉ đạo, duyệt văn kiện...