Nhiều xác lợn chết bị vứt trôi nổi trong ao thủy sản khu Đồng Trằm

Ngày 18/7, nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc phát hiện nhiều xác lợn chết vứt trôi nổi trong ao thuỷ sản tại khu Đồng Trằm, xã Bản Nguyên (xã Cao Xá cũ), phóng viên Báo và phát thanh truyền hình tỉnh đã có mặt tại hiện trường để xác minh sự việc.

Ghi nhận thực tế tại hiện trường lúc 10 giờ sáng nay, tại ao nuôi thuỷ sản đa số xác lợn đang trong quá trình phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối nồng nặc, mặt nước ao đã nổi váng đặc, thậm chí xuất hiện tình trạng cá chết quanh bờ. Xung quanh các xác lợn phân hủy còn hàng trăm bao tải trắng trôi nổi, chưa xác minh bên trong. Theo người dân địa phương, tình trạng này đã xuất hiện cách đây vài tuần, khiến người dân lo sợ. Tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh tại cơ sở.

Xác lợn chết bị vứt trôi nổi phân huỷ bốc mùi hôi thối.

Ngoài xác lợn chết, nhiều bao tải chứa vật chưa xác minh, thậm chí xuất hiện nhiều cá chết nổi lềnh phềnh trên mặt ao.

Trước những ghi nhận vụ việc trên, phóng viên đã liên hệ tới chính quyền địa phương vào cuộc, xử lý.

Tuấn - Phương - My