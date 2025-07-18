Hoạt động ổn định thông suốt sau sáp nhập

Ngay khi vận hành bộ máy hành chính mới, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã bắt tay vào triển khai công việc kịp thời, giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, tạo thuận lợi cho Nhân dân trên địa bàn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Liên Minh hoạt động ổn định, thông suốt sau sáp nhập.

Ghi nhận tại Trung tâm PVHCC xã Liên Minh trong những ngày này, không khí làm việc diễn ra nghiêm túc, khẩn trương. Đội ngũ cán bộ, công chức xã có mặt từ sớm, chủ động nắm bắt công việc, sắp xếp hợp lý các bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Trung bình, mỗi ngày có khoảng 20- 30 lượt người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm. Các thủ tục như: Cấp giấy khai sinh, chứng thực, đăng ký hộ khẩu, đăng ký kinh doanh... đều được cán bộ tiếp nhận và xử lý kịp thời, đúng quy trình, không phát sinh tình trạng chờ đợi hay hồ sơ tồn đọng. Các thủ tục được niêm yết công khai, rõ ràng về thời gian và lệ phí. Cán bộ thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền, không gây phiền hà, sách nhiễu, quy trình rõ ràng, minh bạch và hướng dẫn tận tình.

Bà Lê Thị Lam ở khu 3, xã Liên Minh chia sẻ: Tôi đến làm thủ tục chứng thực sổ bảo hiểm, chỉ mất hơn 15 phút là xong. Có cán bộ phụ trách hướng dẫn rất rõ ràng, nhiệt tình, tạo điều kiện cho người dân chúng tôi làm các thủ tục hành chính được nhanh chóng, thuận tiện...

Không chỉ thay đổi về địa giới, lần sáp nhập này mở ra một giai đoạn phát triển mới với mục tiêu xuyên suốt là “gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ”. Các khâu trung gian được rút gọn, cấp cơ sở được trao quyền mạnh hơn đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho mỗi người dân.

Chị Hà Thị Kim Dung, Phó Giám đốc TTPVHCC cho biết: Sau sáp nhập, chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc. Cán bộ được sắp xếp phù hợp năng lực, sở trường, tinh gọn nhưng không giảm hiệu quả công việc. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, việc điều hành, chỉ đạo của chính quyền không bị gián đoạn. Công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính được quan tâm.

Phường Thanh Miếu (mới) được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của các phường: Thanh Miếu, Tiên Cát, Thọ Sơn, Bạch Hạc và xã Sông Lô. Phường Thanh Miếu (mới) có diện tích tự nhiên gần 19,6 km2, dân số trên 58.500 người. Từ đầu tháng 7 đến nay, TTPVHCC phường Thanh Miếu tiếp nhận, giải quyết gần 1.400 lượt hồ sơ. Mọi hồ sơ, thủ tục đều được tiếp nhận nhanh chóng, minh bạch, không để người dân phải chờ đợi lâu. Chị Đào Thị Phương Thanh, chuyên viên TTPVHCC phường Thanh Miếu cho biết: Chúng tôi đã chuẩn bị tâm thế từ sớm, sẵn sàng bước vào giai đoạn vận hành mới, hướng tới xây dựng chính quyền địa phương thân thiện, phục vụ nhân dân tận tâm, trách nhiệm. Trong điều kiện mới về cơ chế, con người đến cơ sở vật chất còn khó khăn nhưng quyết tâm giữ vững tinh thần, chia sẻ, lắng nghe và phục vụ người dân, góp phần vận hành hiệu quả mô hình chính quyền phường, xã...

Bên cạnh đó, phường Thanh Miếu chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, xử lý văn bản và hồ sơ hành chính. Việc cập nhật phần mềm quản lý văn bản điều hành, hệ thống dịch vụ công trực tuyến được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng cho chính quyền số phát triển.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thanh Miếu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng.

Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Miếu cho biết: Xác định mô hình chính quyền 2 cấp không chỉ là sự thay đổi về tổ chức mà còn là cơ hội để cải cách mạnh mẽ trên các lĩnh vực. Mỗi cán bộ, công chức phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ Nhân dân với thái độ chuẩn mực, chuyên nghiệp, hướng tới nền hành chính hiện đại và gần dân. Phường chuẩn bị kỹ công tác nhân sự, cơ sở vật chất lẫn quy trình thực hiện trước khi mô hình chính thức đi vào vận hành, với mục tiêu đặt ra là bảo đảm hoạt động hành chính không bị gián đoạn, người dân đến làm thủ tục không phải chờ đợi.

Theo ghi nhận của phóng viên, ở nhiều địa bàn, sau hơn 2 tuần vận hành hoạt động tại các trung tâm PVHCC cấp phường, xã cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Thái độ vui vẻ, niềm nở của đội ngũ cán bộ, công chức được người dân ghi nhận, đánh giá cao. Các hồ sơ, thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực đều được niêm yết công khai. Việc vận hành thông suốt cơ chế một cửa trong những ngày đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã khẳng định sự chủ động, quyết tâm đổi mới của chính quyền cơ sở.

Thời gian tới, các phường, xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống phần mềm điều hành tác nghiệp, nâng cấp cổng dịch vụ công xã, tuyên truyền để người dân hiểu rõ về mô hình mới; phát huy hiệu quả hoạt động của trung tâm PVHCC, tạo điều kiện để người dân thực hiện thủ tục thuận lợi, nhanh chóng.

Dù gặp không ít khó khăn nhưng các địa phương đều huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm vận hành bộ máy bảo đảm thông suốt, không để tình trạng trì trệ, ảnh hưởng tới đời sống người dân. Công tác kiểm tra, hướng dẫn, nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện bộ máy mới được chú trọng. Các địa phương quan tâm sắp xếp, bố trí công việc cho đội ngũ cán bộ phường, xã theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, nhất là bộ phận hành chính công.

Linh Nguyễn