Hơn 400 tác phẩm tham gia Triển lãm sinh vật cảnh năm 2025

Từ ngày 6 - 11/12, tại Hội trường đa năng xã Hội Thịnh, Hội Sinh vật cảnh Tam Dương tổ chức Triển lãm sinh vật cảnh nghệ thuật với chủ đề “Mừng đất nước đổi mới - Mừng sinh nhật Hội 8/12”. Sự kiện thu hút đông đảo nghệ nhân, nhà vườn trong và ngoài tỉnh, tạo không gian giao lưu, giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của phong trào sinh vật cảnh.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Hội Sinh vật cảnh Tam Dương

Theo ông Bùi Văn Đằng - Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Tam Dương, sinh vật cảnh không chỉ là loại hình nghệ thuật mà còn thể hiện sự sáng tạo và tâm huyết của người nghệ nhân. Thời gian qua, Hội duy trì phương châm “kết nối đam mê - sẻ chia kinh nghiệm”, qua đó xây dựng được cộng đồng người chơi cảnh gắn kết trên địa bàn.

Các đại biểu tham quan các tác phẩm trưng bày tại triển lãm

Triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm đa dạng về phong cách, kỹ thuật tạo tác; đồng thời tổ chức trao đổi nghề, hướng dẫn chăm sóc, tọa đàm chuyên đề về phát triển sinh vật cảnh theo hướng bền vững. Nhiều tác phẩm gây ấn tượng bởi bố cục hài hòa, thế cây độc đáo, trong đó có các cây cổ thụ nhiều năm tuổi được gìn giữ và tạo tác công phu.

Đại biểu cao tuổi chiêm ngưỡng những tác phẩm bonsai nghệ thuật

Ban Tổ chức cho biết, thông qua triển lãm, Hội mong muốn mở rộng kết nối giữa các câu lạc bộ sinh vật cảnh, thúc đẩy phong trào phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn. Bên cạnh hoạt động trưng bày, chương trình đấu giá một số tác phẩm đã được thực hiện để gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng người yêu sinh vật cảnh.

Tác phẩm bonsai độc đáo tại triển lãm

Khánh Thy