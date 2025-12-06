Khi người lao động là “vốn quý của doanh nghiệp”

Những năm qua, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động luôn được các cấp Công đoàn trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã góp phần tạo động lực để người lao động yên tâm làm việc, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Gắn bó với công ty đã 20 năm nhưng chị Phùng Thị Phương Lai, công nhân Công ty cổ phần Prime Đại Việt, Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc chưa bao giờ có ý định chuyển sang công việc mới, bởi với chị, đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Điều này cho thấy sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với người lao động là yếu tố quan trọng để tạo dựng môi trường làm việc lý tưởng, nơi mỗi người đều được chia sẻ và muốn gắn bó lâu dài.

Không chỉ nhận được sự quan tâm về đời sống vật chất, tinh thần, chị Phùng Thị Phương Lai còn được thể hiện năng lực của bản thân qua nhiều phong trào thi đua sôi nổi, tạo động lực để làm việc, cống hiến cho doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Prime Đại Việt tạo việc làm cho hơn 300 lao động với mức thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người/tháng. Với quan điểm “Người lao động là vốn quý nhất của doanh nghiệp”, lãnh đạo công ty cùng Công đoàn cơ sở luôn chăm lo đời sống, việc làm, nâng cao thu nhập và đảm bảo phúc lợi, đồng thời, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, an toàn, tạo động lực để người lao động thi đua sản xuất.

Ông Bùi Tiến Lợi - Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết: “Công đoàn thường xuyên phối hợp với công ty tổ chức đối thoại định kỳ để nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Hàng năm, công ty tổ chức chương trình Tết sum vầy, tặng quà và thăm hỏi người lao động ốm đau, có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, tạo điều kiện cho người lao động yên tâm làm việc”.

Để bảo đảm sức khỏe cho người lao động, công ty triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường làm việc và thực hiện nghiêm quy định an toàn sản xuất. Đồng thời đầu tư máy móc hiện đại, cải tạo thiết bị theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải, khí nóng và khói bụi. Máy móc, thiết bị được kiểm định thường xuyên đi kèm với quy trình sử dụng an toàn, đánh giá và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm.

Công ty cũng luôn chú trọng nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm bữa ăn ca; hỗ trợ ăn giữa ca, bữa phụ với chế độ dinh dưỡng phù hợp, góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động.

Công ty hỗ trợ ăn giữa ca, bữa phụ với chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Chăm lo đời sống công nhân, người lao động không chỉ là trách nhiệm mà còn là “chìa khóa” để doanh nghiệp phát triển bền vững. Khi người lao động được quan tâm, chính sách lương, thưởng rõ ràng, minh bạch, họ luôn cống hiến hết mình, tạo ra những giá trị không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho xã hội. Nhiệm vụ này luôn được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đặc biệt chú trọng.

Tại Công ty cổ phần Công nghiệp Á Mỹ, xã Liên Hòa, khu vực bếp ăn được thiết kế rộng rãi, thoáng mát. Bữa ăn không chỉ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn đầy đủ dinh dưỡng, giúp người lao động hồi phục sức khỏe sau những giờ làm việc mệt mỏi, có năng lượng để làm việc hiệu quả hơn.

Công ty cổ phần Công nghiệp Á Mỹ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm các bữa ăn.

Anh Nguyễn Đức Thắng - Công ty cổ phần Công nghiệp Á Mỹ chia sẻ: “Công ty kiểm soát tốt quy trình cung cấp nguyên liệu đầu vào, bữa ăn ngon, thức ăn đa dạng, đảm bảo đủ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm”.

Sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, với gần 4.900 lao động, những năm qua, Công đoàn Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1, Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc luôn làm tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công nhân, thường xuyên chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và khẳng định vai trò chỗ dựa vững chắc, góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định của người lao động.

Bà Đông Thị Bích Diệp - Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết: “Đầu năm, chúng tôi lập kế hoạch hoạt động và xin ý kiến Ban Giám đốc. Khi công ty xây dựng quy định lương, thưởng hoặc thay đổi chế độ, chính sách, Công đoàn tham mưu, đóng góp ý kiến để đảm bảo quyền lợi cho người lao động”.

Phú Thọ hiện có hơn 300.000 đoàn viên công nhân lao động trong các khu công nghiệp. Với phương châm hướng về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm, tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp luôn phát huy vai trò trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Nhiều tổ chức Công đoàn cơ sở đã giúp cân đối lợi ích của người sử dụng lao động và người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Quan tâm đời sống công nhân, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng mở, linh hoạt nhằm giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đến nay, 100% doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc; đa số doanh nghiệp ngoài Nhà nước tổ chức hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; hàng trăm doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức bữa ăn ca cho công nhân...

Tổ chức Công đoàn luôn phát huy vai trò trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Đồng chí Bành Hải Ninh - Phó trưởng Ban Công đoàn Khu công nghiệp khu vực Vĩnh Phúc, Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, chúng tôi tiếp tục tham mưu Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch và có những hoạt động ý nghĩa thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cũng như đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động trong doanh nghiệp. Dịp Tết Nguyên đán 2026, chúng tôi tham mưu việc thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ vé xe cho đoàn viên ở xa về quê ăn Tết...

Với sự đổi mới và tinh thần trách nhiệm cao, tổ chức Công đoàn đã và đang tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của doanh nghiệp. Không chỉ đảm bảo chế độ chính sách, hoạt động của Công đoàn còn góp phần xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, nhân văn, nơi mỗi người lao động được tôn trọng và phát huy năng lực.

Nguyên Anh